Jens Domes neuer Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Kassel

Mit einer Feierstunde in der Karlskirche Kassel ist Jens Domes am Donnerstagabend, 18. Juni 2026, offiziell als Kulturbeauftragter des Evangelischen Stadtkirchenkreises Kassel eingeführt worden. Stadtdekan Dr. Michael Glöckner vollzog die Einführung und erteilte Domes dabei den kirchlichen Segen für sein neues Amt.

Die Veranstaltung begann um 18 Uhr mit musikalischen Beiträgen, bevor Stadtdekan Dr. Michael Glöckner die Gäste begrüßte. Anschließend richteten mehrere Persönlichkeiten aus Kirche, Politik und Zivilgesellschaft Grußworte an die Anwesenden: Kassels Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller sprach für die Stadt und betonte dabei, welch bedeutenden Platz die Karlskirche in der Kulturlandschaft Kassels eingenommen hat. Als offener Begegnungsort, der Konzerte, Ausstellungen und gesellschaftliche Debatten gleichermaßen beherberge, sei sie längst zu einem unverzichtbaren Teil des städtischen Kulturlebens geworden.

Bendix Balke überbrachte als persönlicher Referent der Bischöfin Dr. Beate Hofmann die Grüße der Landeskirche, und Claus-Dieter Suß, Vorsitzender des Fördervereins Karlskirche Kassel e.V., würdigte das Engagement für die Kirchenkultur. Den Abschluss des offiziellen Programms bildeten die feierliche Einführung mit Segnung durch Stadtdekan Glöckner sowie ein erster Redebeitrag von Jens Domes selbst, in dem er seine neue Aufgabe vorstellte.

Musikalisch begleiteten die Feierstunde Filipp Kuzin an der Trompete, Dmytro Horodetskyi am Klavier und Colwyn Seidel am Schlagzeug. Für ein besonderes visuelles Highlight sorgte eine riesige Discokugel, die unter der Kuppel der Karlskirche hing und seitlich angestrahlt wurde. Sie tauchte den Kirchenraum in ein funkelndes Lichtspiel und gab dem festlichen Anlass eine unverwechselbare Note. Im Anschluss an das Programm lud der Stadtkirchenkreis zum geselligen Beisammensein mit Snacks und Getränken ein.

Als Kulturbeauftragter des Evangelischen Stadtkirchenkreises Kassel wird Jens Domes künftig die kulturellen Aktivitäten der Kirche in der Region verantworten und gestalten.

© Bilder NHR und Marcel Hirsch