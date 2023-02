Im Landkreis wurden 45 Millionen Euro investiert Servicezentrum Regionalentwicklung stärkt die Lebensqualität

Landkreis Kassel. Damit der ländliche Raum im Landkreis Kassel auch in Zukunft eine hohe Lebensqualität für die Bevölkerung bieten kann, werden jedes Jahr millionenschwere Investitionen angeschoben. Die Bilanz 2022 des Servicezentrums Regionalentwicklung kann sich sehen lassen: Allein im vergangenen Jahr sind für die Entwicklung des ländlichen Raums über 45 Millionen Euro in vielfältige Projekte geflossen. „Ich freue mich sehr, dass es uns wieder gelungen ist, wichtige Zukunftsprojekte im gesamten Landkreis Kassel auf den Weg zu bringen“, sagt Landrat Andreas Siebert. Gefördert wurden der Breitbandausbau und die Digitalisierung der Schulen, aber auch viele private Projekte, um Gebäude zu sanieren, Firmenstandorte zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dazu kommen verschiedene Freizeitangebote in den Kommunen, die Sanierung von Straßen und der Ausbau der Radinfrastruktur. „Die Mitarbeiter im Servicezentrum Regionalentwicklung erkennen die Bedürfnisse der Menschen in den Städten und Gemeinden des Landkreises und leisten einen großen Beitrag zum Erhalt und auch zur Verbesserung der Infrastruktur im ländlichen Raum“, lobt Siebert.

Der Landkreis Kassel hat im vergangenen Jahr – rechtzeitig zum 50. Geburtstag – durch die jeweils zuständigen Straßenmeistereien insgesamt 28 Willkommens-Schilder an Bundes- und Landesstraßen aufstellen lassen. Auf den Willkommens-Schildern sind Piktogramme zu sehen, die den Landkreis beschreiben. „Wir haben uns für den Vierklang aus Natur, Tourismus, innovativer Wirtschaft und Fachwerk entschieden“, erläutert Siebert. Die Natur wird durch einen Wald, der Tourismus durch einen Fahrradtouristen und die innovative Wirtschaft durch das Thema Elektro-Mobilität dargestellt. Selbstverständlich behält der Landkreis auch die Verkehrswende im Blick und investiert weiter in den Radwegeausbau. So konnten 15 Förderbescheide in 13 Kommunen für Radwegprojekte übergeben werden.

Des Weiteren wurden Machbarkeitsstudien für Radrouten entlang der K4 zwischen Niestetal und Nieste, an der K 51 in Grebenstein sowie entlang der L 3237 beziehungsweise der L 563 zwischen Niestetal und Nieste in Auftrag gegeben. Außerdem beteiligte sich der Landkreis Kassel unter anderem am Radwegeausbau in Fuldatal entlang der K 37. Mit den Naturparken Reinhardswald, Habichtswald und dem Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, den vielen Eco-Pfaden und zertifizierten Wanderwegen ist der Landkreis Kassel auch als touristische Region im Herzen von Deutschland sehr beliebt. Als Anschub für viele wichtige Gemeinschaftsprojekte auf Destinationsebene und in der Zusammenarbeit mit den drei Touristischen Arbeitsgemeinschaften (TAG) flossen knapp 50.000 Euro in das Touristikmanagement. Im vergangenen Jahr wurden zudem Eichenstelen in den Naturparkkommunen Reinhardswald aufgestellt. Das Servicezentrum Regionalentwicklung ist außerdem an der Planung eines neuen Naturparkzentrums Habichtswald und dem weiteren Aufbau des Naturparks Reinhardswald beteiligt. „Wie sie an den vielen beispielhaften Projekten sehen können, kümmern wir uns laufend darum, den Landkreis Kassel mit unserem Servicezentrum Regionalentwicklung weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen“, sagt Siebert abschließend.

Die Zahlen auf einen Blick:

Dorf- und Regionalentwicklung 6.900.047 Euro

Wohnungsbauförderung 2.985.373 Euro

Kreisstraßen 6.198.435 Euro

Breitband und Digitalisierung 27.313.587 Euro

Touristikmanagement 48.600 Euro

Radverkehr 1.363.527 Euro

Demografieagentur 481.716 Euro

Hintergrund: Das Servicezentrum Regionalentwicklung des Landkreises in Hofgeismar ist die zentrale Förderstelle des Landkreises, prüft die Förderfähigkeit der Projekte und verwaltet Fördermittel aus EU‐, Bundes‐ und Landesprogrammen. Unter dem Servicezentrum Regionalentwicklung sind zwei Fachdienste und eine Stabsstelle angesiedelt. Der Fachdienst Regionalförderung kümmert sich um die Dorf- und Regionalentwicklung sowie um die Wohnungsbauförderung. Der Fachdienst Kreisentwicklung ist für den Breitbandausbau und die Digitalisierung, die Kreisentwicklung, das Touristikmanagement, die Kreisstraßen und den Radverkehr zuständig. Die Stabsstelle Demografie, Ehrenamt und Kultur besteht aus der Demografie-Agentur und dem Koordinierungszentrum Ehrenamt.

PM: LANDKREIS KASSEL