Ausstellung „Fragmentum – Relikte eines Ganzen“ von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Vom 10. September bis 17. Oktober 2025 präsentiert der Kasseler Künstler Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost seine neue Ausstellung Fragmentum – Relikte eines Ganzen. Die Vernissage am 10. September war gut besucht und eröffnete mit einer Rede von Marc Köhler, gefolgt von einer ergreifenden Laudatio von Dr. Jutta Grandy, die die Hintergründe und die künstlerische Entwicklung Al-Maborens im Zusammenhang mit Fragmentum beleuchtete.

Die Ausstellung zeigte hybride Serien, in denen Al-Maboren verschiedene Stilrichtungen miteinander verknüpfte. Viele seiner Arbeiten bestanden aus Miniaturen, die sich zu einem größeren Gesamtbild fügten und so eine vielschichtige visuelle Erzählung ergaben. Neben farbintensiven Werken, die seinen charakteristischen Stil hervorhoben, waren auch schwarz-weiße Arbeiten zu sehen. Ein besonderer Akzent wurde durch oxidierte Bilder gesetzt, die den Werken zusätzliche Tiefe und Materialität verliehen.

„Diese Serie ist mehr als nur eine Sammlung von Bildern“, betonte der Künstler. „Sie ist eine visuelle Erzählung meines Lebenslaufes – ein Einblick in meine Sichtweisen, meine Erfahrungen und mein künstlerisches Denken.“

Die Besucherinnen und Besucher wurden eingeladen, in den Dialog mit dem Künstler zu treten und seine Werke nicht nur visuell, sondern auch gedanklich nachzuvollziehen.

Die Ausstellung ist vom 10. September bis 17. Oktober 2025 geöffnet, jeweils mittwochs bis freitags von 12:00 bis 16:00 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt war frei.

Ort: Hallenbad Ost, Leipziger Straße 99, 34123 Kassel

Weitere Informationen: maboren.net

@ NHR