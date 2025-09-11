Ausstellung „Fragmentum – Relikte eines Ganzen“ von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Ausstellung „Fragmentum – Relikte eines Ganzen“ von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Vom 10. September bis 17. Oktober 2025 präsentiert der Kasseler Künstler Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost seine neue Ausstellung Fragmentum – Relikte eines Ganzen. Die Vernissage am 10. September war gut besucht und eröffnete mit einer Rede von Marc Köhler, gefolgt von einer ergreifenden Laudatio von Dr. Jutta Grandy, die die Hintergründe und die künstlerische Entwicklung Al-Maborens im Zusammenhang mit Fragmentum beleuchtete.

Die Ausstellung zeigte hybride Serien, in denen Al-Maboren verschiedene Stilrichtungen miteinander verknüpfte. Viele seiner Arbeiten bestanden aus Miniaturen, die sich zu einem größeren Gesamtbild fügten und so eine vielschichtige visuelle Erzählung ergaben. Neben farbintensiven Werken, die seinen charakteristischen Stil hervorhoben, waren auch schwarz-weiße Arbeiten zu sehen. Ein besonderer Akzent wurde durch oxidierte Bilder gesetzt, die den Werken zusätzliche Tiefe und Materialität verliehen.

„Diese Serie ist mehr als nur eine Sammlung von Bildern“, betonte der Künstler. „Sie ist eine visuelle Erzählung meines Lebenslaufes – ein Einblick in meine Sichtweisen, meine Erfahrungen und mein künstlerisches Denken.“

Die Besucherinnen und Besucher wurden eingeladen, in den Dialog mit dem Künstler zu treten und seine Werke nicht nur visuell, sondern auch gedanklich nachzuvollziehen.

Die Ausstellung ist vom 10. September bis 17. Oktober 2025 geöffnet, jeweils mittwochs bis freitags von 12:00 bis 16:00 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt war frei.

Ort: Hallenbad Ost, Leipziger Straße 99, 34123 Kassel
Weitere Informationen: maboren.net

@ NHR

Fragmentum-05331
Fragmentum-05332
Fragmentum-
Fragmentum-05335
Fragmentum-05329
Fragmentum-2
Fragmentum-05342
Fragmentum-05346
Fragmentum-05351
Fragmentum-05364
Fragmentum-05337
Fragmentum-05369
Fragmentum-05375
Fragmentum-05384
Fragmentum-05372
Fragmentum-05387
Fragmentum-05392
Fragmentum-05406
Fragmentum-05409
Fragmentum-05404
Fragmentum-05420
Fragmentum-182212017
Fragmentum-172006234
Fragmentum-180206190

[Zeige eine Slideshow]
1 2

NHR

Museumsnacht Kassel 2025: Kultur erleben unter dem Motto „Teilhabe“

Museumsnacht Kassel 2025: Kultur erleben unter dem Motto „Teilhabe“

Fragmentum – Relikte eines Ganzen. Ausstellung von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Fragmentum – Relikte eines Ganzen. Ausstellung von Zaki Al-Maboren im Hallenbad Ost

Kunstrundgang 2025 an der Kunsthochschule Kassel – Kunst zwischen Mythos, Menschlichkeit und politischem Impuls

Kunstrundgang 2025 an der Kunsthochschule Kassel – Kunst zwischen Mythos, Menschlichkeit und politischem Impuls

Friedel Deventer verleiht der Holländischen Straße neuen Glanz mit beeindruckender Wandkunst

Friedel Deventer verleiht der Holländischen Straße neuen Glanz mit beeindruckender Wandkunst

Kunst, Kreativität und Wertschätzung: Ein besonderes Projekt an der SIS Kassel

Kunst, Kreativität und Wertschätzung: Ein besonderes Projekt an der SIS Kassel

Rückblick: „Persistent Ruptures“ in der WH22 in Kassel

Rückblick: „Persistent Ruptures“ in der WH22 in Kassel

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner