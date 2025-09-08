Museumsnacht Kassel 2025: Kultur erleben unter dem Motto „Teilhabe“

Am Samstag, den 6. September, verwandelte sich Kassel zur 20. Museumsnacht in einen großen kulturellen Erlebnisraum. Rund 50 Museen, Galerien und Institutionen öffneten bis spät in die Nacht ihre Türen. Das diesjährige Motto „Teilhabe“ stellte Barrierefreiheit, Mehrsprachigkeit und Zugänglichkeit in den Mittelpunkt.

Zu den Höhepunkten zählten die offizielle Eröffnung am Friedrichsplatz und die große Abschlussfeier in der Tofufabrik. Familien kamen besonders in der Grimmwelt auf ihre Kosten: Mitmach-Workshops, Comic-Aktionen, Märchenstunden und eine Dach-Lounge mit DJanes sorgten für Abwechslung.

Auch das Fridericianum überzeugte mit einem vielfältigen Programm: Mehrsprachige Führungen, kreative Stationen für Kinder und ergänzende kulinarische Spezialitäten wurden durch Musik abgerundet. Bis zum 11. Januar 2026 ist dort zudem die Ausstellung „Robert Grosvenor“ zu sehen.

Ein besonderes Erlebnis bot die Karlskirche: In Kooperation von Citypastoral und karlkultur entstand hier eine interaktive Installation zwischen Kunst und Spiritualität. Im Mittelpunkt stand das Kunstwerk „Liebe mit sieben Herzen“ der Künstlerin Arya Atti, das Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Nachdenken einlud. Drei minimalistisch gestaltete Stationen eröffneten darüber hinaus Räume der Reflexion über verschiedene Dimensionen der Liebe – von der Selbstliebe als Quelle innerer Kraft über die Nächstenliebe als Brücke zwischen Menschen bis hin zur göttlichen Liebe.

Auch das Konzept e.V. in der Tischbeinstraße 2 setzte ein starkes Zeichen: Vom 6. bis 21. September 2025 zeigt der Rohingya-Künstler Azad Mohammed seine bewegende Ausstellung „Arakan Roll“. Zu sehen sind eindrucksvolle Fotodrucke aus dem größten Flüchtlingslager der Welt in Kutupalong (Bangladesch) sowie ein Gedicht über das Leben als Geflüchteter. Die Eröffnung fand am Samstagabend, 6. September, um 18 Uhr statt. Die Ausstellung ist jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr sowie nach Absprache geöffnet.

Mohammed, selbst aus dem Bundesstaat Arakan (Myanmar) geflohen, dokumentierte als einer der Ersten die prekären Lebensumstände der Rohingya – eine Minderheit, die seit Jahren Verfolgung und Vertreibung erlebt. Heute lebt er in Vellmar und arbeitet als Sushi-Koch. Seine Werke verbinden persönliche Erfahrungen mit künstlerischer Reflexion und machen die Stimmen der Rohingya sichtbar und hörbar. Kuratiert wird die Ausstellung von Joshua Weitzel im Rahmen des Programms „Kunst:Prozesse:Leben“ des Konzept e.V., unterstützt vom Kulturrat der Stadt Kassel, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie weiteren Stiftungen.

Darüber hinaus lockten die Caricatura-Galerie mit offener „Kreide frei!“-Aktion und Poetry Slam, das Museum für Sepulkralkultur mit der urbanen Ausstellung „House of Walls“ sowie zahlreiche weitere Häuser und Aktionen im gesamten Stadtgebiet.

Die Museumsnacht 2025 machte deutlich: Kultur in Kassel ist vielfältig, inklusiv und lebendig – und sie lädt Menschen aller Generationen dazu ein, die Stadt und ihre kulturellen Schätze neu zu entdecken.

@ NHR