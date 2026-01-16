BAUNATAL – Es war ein Abend der Kontraste und der leuchtenden Farben, der Kunstliebhaber und Neugierige gleichermaßen in seinen Bann zog. Am 15. Januar 2026 verwandelte sich das Foyer des Rathauses in Baunatal in eine Bühne für kulturellen Austausch und visuelle Poesie. Unter dem Titel „Schwarz > < Weiß in Farbe“ eröffnete der renommierte Kasseler Künstler Zaki Al-Maboren seine neue Ausstellung.

Pünktlich um 17:30 Uhr füllte sich das Foyer, und eine erwartungsvolle Stimmung lag in der Luft. Dass dies mehr als eine gewöhnliche Vernissage werden würde, zeigte sich bereits bei den einleitenden Worten von Bürgermeister Henry Richter. In seiner Begrüßung würdigte er nicht nur die künstlerische Qualität, sondern auch die Bedeutung solcher Veranstaltungen für das kulturelle Leben der Stadt.

Ein ergreifender Auftakt

Besonders emotional wurde der Abend durch die Laudatio von Frau Dr. Jutta Grandy. Mit einfühlsamen Worten gelang es ihr, dem Publikum den Menschen und Künstler Zaki Al-Maboren näherzubringen. Ihre Rede war weit mehr als eine bloße Bildanalyse; sie war eine Hommage an einen Mann, dessen Kunst eine universelle Sprache spricht.

Meister der Leuchtkraft und Technik

Wer durch die Ausstellung wandert, versteht sofort, warum Al-Maboren als „Meister der Leuchtkraft“ gilt. Seine Werke bestechen durch eine unglaubliche Lebendigkeit der Farben, die in einen spannenden Dialog mit harten Kontrasten treten. Das Herzstück dieser neuen Serie ist eine spezielle Kratztechnik, die der Künstler meisterhaft anwendet, um starke Schwarz-Weiß-Effekte zu erzeugen. Diese Technik verleiht den Bildern eine fast haptische Tiefe und bricht die Dominanz der Farbe auf faszinierende Weise.

Besonderen Anklang beim Publikum fanden die kleinformatigen, quadratischen Bilder. Diese Werke laden dazu ein, spielerisch entdeckt zu werden: Sie stehen für sich allein, lassen sich aber auch zu einem großen Gesamtkunstwerk zusammenfügen – ein Symbol für das Verbindende, das Al-Maborens Kunst innewohnt.

Kunst, die Kulturen verbindet

Zaki Al-Maboren ist eine echte „Frohnatur“, und genau dieser Optimismus spiegelt sich in jedem Pinselstrich und jeder Kratzspur wider. Doch seine Bilder sind nicht nur dekorativ; jedes Werk erzählt eine eigene Geschichte und regt zum Nachdenken an.

Der in Kassel lebende Künstler wird oft als „Wanderer zwischen den Welten“ bezeichnet. In seinen Arbeiten verbindet er nicht nur Farben und Formen, sondern vor allem Kulturen. Er schafft es, das Trennende zu überwinden und Brücken zu bauen.

Besuchsinformationen

Die Ausstellung ist dann bis zum 4. Februar 2026. zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Ein Besuch lohnt sich für alle, die sich von der Kraft der Farben und der Tiefe der Geschichten Zaki Al-Maborens berühren lassen möchten.

© NHR