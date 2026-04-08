Ein Künstler ohne Gesicht – „The Kenny“ im ּSoziokulturzentrum WERKSTATT Kassel e.V.

Kleine Welten. Große Universen.

Kassel wird im April 2026 zum Schauplatz einer außergewöhnlichen künstlerischen Erfahrung. Mit der Ausstellung „Kids Art“ im ּSoziokulturzentrum WERKSTATT Kassel e.V. entsteht ein Raum, der sich bewusst jeder klassischen Einordnung entzieht und Besucherinnen und Besucher auf eine Reise zwischen Wahrnehmung, Erinnerung und Fantasie mitnimmt.

Im Zentrum steht der anonym arbeitende Künstler The Kenny. Eine Person, über die nichts bekannt ist und über die bewusst nichts bekannt gemacht wird. Keine biografischen Angaben, keine öffentlichen Auftritte, keine Einordnung. Die Werke stehen vollständig für sich – und genau darin liegt ihre besondere Kraft.

Was auf den ersten Blick wie eine spielerische Auseinandersetzung mit kindlicher Kreativität erscheint, entfaltet bei näherer Betrachtung eine überraschende Tiefe. Leuchtende Installationen, detailreiche Miniaturen und fragmentierte Bildwelten verbinden sich zu komplexen Kompositionen, die zwischen Ordnung und Chaos, Intuition und Struktur oszillieren.

Der Titel „Kleine Welten. Große Universen.“ beschreibt dabei präzise die Wirkung dieser Arbeiten. Aus scheinbar einfachen Elementen entstehen vielschichtige Räume, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen. Es geht nicht um eine klare Zielgruppe, sondern um eine universelle Erfahrung: das Staunen, das Entdecken und das Wiederfinden eigener innerer Bilder.

Die Ausstellung versteht sich nicht als klassische Präsentation einzelner Werke, sondern als inszenierter Erfahrungsraum. Licht wird gezielt eingesetzt, Perspektiven verschieben sich, Details offenbaren sich oft erst beim zweiten Blick. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich Zeit zu nehmen und ihre eigene Wahrnehmung neu zu entdecken.

Dabei bleibt vieles bewusst offen. Bedeutungen werden nicht vorgegeben, Zusammenhänge nicht erklärt. Stattdessen entsteht ein Spannungsfeld, in dem jede Betrachtung individuell bleibt und eigene Deutungen möglich werden.

Bereits im Vorfeld der Ausstellung stößt das Projekt auf bemerkenswertes Interesse. Erste Sammlerinnen und Sammler haben sich frühzeitig mit den Arbeiten auseinandergesetzt, einzelne Werke wurden bereits angefragt. Viele der gezeigten Arbeiten sind Unikate oder nur in sehr begrenzter Form verfügbar, was ihre besondere Wertigkeit zusätzlich unterstreicht.

Mit „The Kenny“ tritt eine künstlerische Position in Erscheinung, die sich konsequent der Öffentlichkeit entzieht und gerade dadurch eine besondere Form von Präsenz entwickelt. Eine Präsenz, die nicht über Person, sondern ausschließlich über das Werk vermittelt wird.

Die Ausstellung „Kids Art“ zeigt eindrucksvoll, wie kraftvoll Kunst wirken kann, wenn sie sich von Erwartungen löst und neue Perspektiven eröffnet – zwischen kleinen Welten und großen Universen.

Eröffnung:

Sonntag, 12. April 2026, 16 bis 19 Uhr

Ausstellungsdauer:

12. April bis 26. April 2026

Öffnungszeiten:

DI. 16 bis 18 Uhr

MI. 16 bis 19 Uhr

DO. 15 bis 21 Uhr

FR. 15 bis 18 Uhr

Werkstatt Kassel e.V.

Friedrich-Ebert-Str. 175

34119 Kassel