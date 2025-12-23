Zwischen Kunst, Engagement und Redaktion Kasseler Persönlichkeiten im Jahresrückblick

Zum Jahresende blickt die Nordhessen Rundschau auf drei Persönlichkeiten, die auf unterschiedliche Weise das kulturelle und gesellschaftliche Leben Kassels geprägt haben. Im Fokus stehen der Künstler Zaki Al Maboren, die Kulturengagierte Sonja Rossettini und Redakteurin Yasmin Schwarze, die stellvertretend für das Team der Nordhessen Rundschau steht.

Zaki Al Maboren Kunst als verbindendes Element

Zaki Al Maboren lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Kassel. Seine künstlerische Arbeit ist international sichtbar und zugleich eng mit der Stadt verbunden. In seinen Werken verband er Malerei, Grafik, Collage und Installation mit kulturellen Erinnerungen, Symbolen und gesellschaftlichen Fragestellungen.

Seine Kunst erzählte von Herkunft, Identität und dem Austausch zwischen Kulturen. Dabei ging es ihm nicht um schnelle Effekte, sondern um Tiefe, Dialog und das Sichtbarmachen gemeinsamer menschlicher Erfahrungen. Mit zahlreichen Ausstellungen und Projekten trug Zaki Al Maboren über Jahrzehnte hinweg dazu bei, Kassel als offene und vielfältige Kunststadt mitzugestalten.

Sonja Rossettini Engagement für Kunst und Nachwuchs

Sonja Rossettini engagierte sich seit vielen Jahren für Kunst und Kultur in Kassel. Sie war Teil des Teams, das den Verein Freunde der Kunsthochschule Kassel e. V. gründete. Ziel des Vereins war es, die Kunsthochschule Kassel als wichtigen kulturellen Motor der Stadt stärker mit der Stadtgesellschaft zu verbinden und junge Künstlerinnen und Künstler nachhaltig zu unterstützen.

Im Rahmen der Ausstellung EXAMEN, in der Absolventinnen und Absolventen der Kunsthochschule Kassel ihre Abschlussarbeiten präsentierten, stellte sich der neu gegründete Verein erstmals der Öffentlichkeit vor und warb um Mitglieder. Besonders Studierende konnten niedrigschwellig eingebunden werden und bereits mit einem symbolischen Beitrag Teil des Netzwerks werden. Der Verein setzte sich dafür ein, Kunst zu fördern, Talente sichtbar zu machen und das kulturelle Selbstverständnis Kassels aktiv zu stärken.

Yasmin Schwarze Redaktion mit Haltung und Nähe

Stellvertretend für das Team der Nordhessen Rundschau stand Redakteurin Yasmin Schwarze. Als Journalistin, Moderatorin und Reporterin prägte sie die redaktionelle Arbeit mit einem besonderen Blick für Menschen, Themen und regionale Zusammenhänge. Ihre Berichterstattung stand für Nähe zur Stadt, für Aufmerksamkeit gegenüber den Akteurinnen und Akteuren vor Ort und für den Anspruch, Kultur nicht nur abzubilden, sondern einzuordnen und erlebbar zu machen.

Gemeinsam mit dem Team der Nordhessen Rundschau verfolgte sie das Ziel, Leserinnen und Lesern Einblicke in das kulturelle und gesellschaftliche Leben Kassels und Nordhessens zu geben und Geschichten zu erzählen, die informieren, verbinden und die Vielfalt der Region sichtbar machen.

Eine Stadt lebt von Engagement

Was alle drei Persönlichkeiten verband, war ihr Einsatz für Kassel. Sie standen exemplarisch für viele Menschen, die Kunst, Kultur und Öffentlichkeit nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als Teil einer lebendigen Stadtgesellschaft. Ihr Wirken zeigte, dass Kassel nicht nur zu besonderen Anlässen Kunststadt ist, sondern das ganze Jahr über von engagierten Menschen getragen wird.

Das gesamte Team der Nordhessen Rundschau wünschte allen Leserinnen und Lesern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes, zuversichtliches und inspirierendes neues Jahr.

© NHR