Eröffnung der Ausstellung „TANIT“ in der Galerie Violett in Kassel: Eine Vernissage mit Orientalischem Tanz

Am 18. Februar 2023 eröffnete die Galerie Violett in Kassel die Ausstellung „TANIT“ unter dem Motto FRAUEN – LEBEN – FREIHEIT. Die Kasseler Künstlerin Arya Atti hatte diese Ausstellung initiiert, um auf die den Frauen zustehenden Rechte aufmerksam zu machen. Die Vernissage war ein besonderes Ereignis, das nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die Kultur und die Menschen feierte, die sich für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzen.

Die Eröffnung begann mit einer Begrüßungsrede von Arya Atti, in der sie die Bedeutung der Ausstellung und das Anliegen, das dahinter steckt, erläuterte. Sie betonte, dass Frauen weltweit unterdrückt, misshandelt und getötet werden, und dass die Ausstellung ein Aufruf an die Gesellschaft ist, aktiv zu werden und die Situation der Frauen zu verbessern. Ein besonders schreckliches Beispiel dafür war der Tod der kurdischen Iranerin Jina Mahsa Amini, die am 16. September 2022 in Teheran im Polizeigewahrsam starb.

Im Anschluss folgte der Höhepunkt der Vernissage – der Orientalische Tanz zur Eröffnung der Ausstellung. Eine Gruppe von Tänzerinnen führte eine beeindruckende Choreografie auf, die die Ausdrucksstärke und Schönheit des Orientalischen Tanzes zeigte. Die Musik, die Kostüme und die Tanzbewegungen erzählten eine Geschichte von Freiheit, Kraft und Widerstand.

Die Ausstellung „TANIT“ präsentiert Werke von sechs Künstlern und Künstlerinnen: Yuiliay Rozentsveih, Olena Yushchenko, Julia Trembitska, Arya Atti, Jalal Dada und Nada Zraidi. Die Kunstwerke sind von verschiedenen Stilen und Techniken geprägt und spiegeln die unterschiedlichen Perspektiven der Künstlerinnen und Künstler auf das Thema „Frauen“ wider. Die Ausstellung läuft bis zum 25. März 2023 und ist für alle Kunst- und Kulturinteressierten geöffnet.

Die Vernissage und die Ausstellung sind ein kraftvolles Statement für die Rechte der Frauen und ein Aufruf an die Gesellschaft, sich für Gleichberechtigung und Freiheit einzusetzen. Die Galerie Violett und die Künstlerinnen und Künstler haben mit dieser Ausstellung ein Zeichen gesetzt und gezeigt, dass Kunst ein mächtiges Mittel sein kann, um gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken.

Weitere Bilder auf : https://www.facebook.com/nhronline

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.