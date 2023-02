Top Geschenkideen

Viele Menschen suchen ein Geschenk, haben aber momentan keine Idee. Gerade in Familien und langjährigen Partnerschaften wird es im Laufe der Zeit immer schwerer, etwas Neues und Originelles zu finden. Einerseits haben wir vieles schon einmal geschenkt, andererseits finden wir Jahr für Jahr zahllose neue Optionen für Geschenkideen.



Wie wählen wir ein Geschenk aus?

Es gibt unterschiedliche Strategien hierfür. Manche Personen ziehen es vor, immer wieder einzigartige Präsente zu finden, andere beobachten die größten Trends des laufenden Jahres. Wer einen Blick auf die Bestsellerlisten werfen, findet hierfür Ideen. Solche Geschenke müssen nicht teuer sein, oft sind sie unter 30 Euro zu haben. Es gibt hübsche Gadgets, personalisierte Geschenke,

Gaumenfreuden und Geschenkideen speziell für die Partnerin oder den Partner, die Mutter, den Vater und für Kinder.

Geschenke zum Muttertag

Im Jahr 2023 feiern wir den Muttertag am 14. Mai, einem Sonntag. Menschen mit Herz diese wichtige Person in ihrem Leben zum Beispiel mit 15 Infinity-Rosen in der Herz-Rosenbox. Die

Magie dieser wunderschönen Blumen wird etwas Ewigkeit bewahren, denn Infinity-Rosen sind dauerhafte Rosen, die sich bis zu drei Jahre halten, ohne etwas von ihrer Magie zu verlieren. Von Leonardo kommt das Weinglas mit Gravur als Geschenk für die beste Mutter der Welt. Auch ein Bilderrahmen mit ihrem Namen (und dem passenden Bild darin) wird ihr gefallen. Weitere Top

Geschenkideen für die Mama sind beispielsweise:

• Namenskette mit Gravur

• 3D-Glas mit Gravur

• Merci-Schokolade mit Aufkleberset

• Dekortasche zum Bepflanzen

• Beauty-Box

Geschenkideen für Männer

Ein Mann braucht etwas Rustikales mit dem Touch von Abenteuer und Gefahr. Darüber hinaus sind sie Genießer und lieben beispielsweise Gourmet-Boxen, Weinkisten, eine außergewöhnliche

Spirituose und Biersorten im Geschenkset.

Geschenke für die Partnerin

Was schenke ich meiner Frau? Männer sind auf der sicheren Seite, wenn sie sich für etwas Schmuck oder Kosmetik entscheiden. Frauen naschen aber auch gern, lieben exklusive Teesorten in der

Geschenkbox und natürlich wiederum das Weinglas mit Gravur. Wenn eine Frau gern die Wohnung dekoriert, sollte der Mann nach Accessoires schauen, die ihr gefallen könnten.

Geschenke für Kinder

Für Kinder gibt es ebenfalls Bestsellergeschenke, die über das Suchfeld zu finden sind. Sie lassen sich alters-, anlass- und budgetbezogen auswählen, so etwa als Geschenk für ein Kind zwischen 3

und 6, 6 und 10 oder 10 und 14 Jahren, zum Geburtstag oder zu Weihnachten und bis 30 oder 50 Euro. Eltern sollten immer an die Interessen ihres Kindes denken, wenn sie es beschenken. Eine

eigene Kategorie sind die Geschenke zur Geburt und zur Taufe. Zum 18. Geburtstag wünschen sich Teenager echt coole Präsente, die unter den Geschenkideen zu finden sind. Weitere Kategorien für Erwachsene sind dann der 20. bis 90. Geburtstag (jeweils im 10-Jahres-Takt), die natürlich auch zum 22., 35., 57. oder 86. Geburtstag gefallen.

Worauf kommt es beim Schenken an?

Es geht prinzipiell um eine originelle Idee und um das Erfassen der geheimsten Wünsche einer beschenkten Person. Diese Regel gilt immer, zum Geburtstag und zu Weihnachten oder Ostern

ebenso wie zur Hochzeit, Verlobung oder Taufe.