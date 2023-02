Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade / Deutschland-Tournee 2023 / Kassel 25.02.23

Die Musical-Show „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ist ein neues Kapitel der Freundschaft von Bibi und Tina und ein Event für die ganze Familie. Mitmachen ist definitiv erlaubt, wenn die beiden besten Freundinnen bei „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ ihre ohrwurmverdächtigen Lieder zum Besten geben! Bibi Blocksberg und Tina Martin: Das sind zwei Teenagerfreundinnen und begeisterte Reiterinnen, deren Hörspiel-Geschichten bereits seit 1991 die Herzen von Kindern erobern. Denn die beiden erleben nicht nur spannende Abenteuer, sie setzen sich auch für Gerechtigkeit und Freundschaft ein. Dabei kommt dem Duo zugute, dass Bibi über Hexenkräfte verfügt. Damit kann sie sich vor allem aus so manch misslicher Lage befreien, in die sie und ihre Freundin Tina bei ihren gemeinsamen Abenteuern geraten. Einen Hexenbesen hat Bibi ebenfalls: Er heißt Kartoffelbrei, nach ihrem Lieblingsessen benannt. Die Erfinderin der Figuren Bibi und Tina ist die Kinderbuchautorin Elfie Donelly, die auch den Elefanten Benjamin Blümchen kreiert hat. Die Geschichte zur Show„Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“Die spannende Geschichte der fröhlich-kunterbunten Show „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ ist ein brandneues Abendteuer rund um Bibi & Tina und ihre besten Freunde: Der Lokalsender „Radio Flamingo -mit den besten Hits aus Rotenbrunn und Falkenstein“ geht auf Tournee durch Deutschland und bringt mit der Chefmoderatorin Funky Fröhlich, ihrem Praktikanten Alexander von Falkenstein, Bibi & Tina und einigen Überraschungsgästen, die besten Hits des Senders in einer aufregenden Show in die Städte Deutschlands.

Dabei läuft natürlich nicht immer alles wie geplant und Bibi muss das ein oder andere Mal auch ihre Hex-Kräfte bemühen, um die Show zu retten. Mitsingen und -tanzen erwünscht! Die Tour von „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ bringt jedoch nicht nur eine spannende Geschichte mit, sondern vor allem jede Menge Musik, die zum Mitsingen und Mittanzen einlädt. Dazu gehört der Hit „Up, Up, Up (Nobody’s perfect)“ ebenso wie viele andere Lieder aus den Kinofilmen und der Serie.Wenn man die bisherigen Inszenierungen von Bibi und Tina zum Maßstab nimmt, wird auch diese Tour von „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ zu einem mitreißenden Erlebnis, bei dem die Fans einmal mehr unter Beweis stellen dürfen, dass sie alle Songs des Duos mitsingen können. Zu einem rundum gelungenen Erlebnis tragen zudem das farbenfrohe Bühnenbild und viele Überraschungen bei. Die Komponisten von „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ Für die musikalische Inszenierung von „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ sind die Berliner Komponisten Peter Plate und Ulf Leo Sommer verantwortlich. Plate ist ehemaliges Mitglied der Band Rosenstolz und arrangiert gemeinsam mit Sommer unter anderem Songs für Sarah Connor und Helene Fischer. Die Reihe „Bibi & Tina“ kennen die beiden Musiker auch abseits der Show: Sie stecken auch hinter der Musik für alle „Bibi & Tina“ Kinofilme, sowie der Serie. Peter Plate und Ulf Leo Sommer produzierten bereits erfolgreich „Bibi & Tina –Die große Show“ und „Bibi & Tina –Das Konzert“. Auf der Bühne stehen bei der Tour von „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ versierte Musical Darstellerinnen, wie auch schon in den vorhergegangenen Produktionen. Die etwa 140 Minuten dauernde Veranstaltung (inkl. Pause) ist geeignet für Kinderab drei Jahren. Aber auch ältere Kids –und die Eltern –kommen mit Tickets für „Bibi & Tina –Die verhexte Hitparade“ in Sachen Spaß und Unterhaltung voll auf ihre Kosten!

Bibi & Tina –Die verhexte HitparadeMusik: Peter Plate & Ulf Leo SommerStart: 17 Uhr / Dauer: ca. 140Minuten inkl. PauseAb 3JahrenTickets gibt es ab sofort auf www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Veranstalter: pop-out Live GmbH -Berlin. Mehr Informationen: www.bibiundtina-live.de 25.02.2023 Kassel Kongress Palais

PM: Melanie Fürste