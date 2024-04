NEU SEHEN: Kunstinkubator Kassel 2.0 I Oksana Kyzymchuk by PLUTEUM

Nach dem großen Erfolg des Kunstinkubator Kassel mit der dazugehörigen Ausstellung „On my way“ im Jahr 2023, möchte die Künstlerin Oksana Kyzymchuk in diesem Jahr vom 19. April bis mindestens 16. Mai 2024 über die Art und Weise nachzudenken, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und interpretieren. Sowohl der Kunstinkubator Kassel als auch ihre große, dazugehörige Ausstellung mit rund 100 (größtenteils) neuen Werken, stehen unter dem Thema „NEU SEHEN“.

„NEU SEHEN bedeutet über den Tellerrand hinauszuschauen. Neue Sicht- und Anschauungsweisen ermöglichen einen Perspektivenwechsel, der das Potenzial hat, Innovation, Kreativität und unser Verständnis zu fördern. Auf einer persönlichen Ebene soll „NEU SEHEN“ anstossen, unsere eigenen Überzeugungen und Vorurteile zu hinterfragen. Es soll uns ermutigen, aus unserer Komfortzone auszubrechen, Neues zu entdecken und uns mit Menschen und Ideen

zu beschäftigen, die uns zunächst fremd erscheinen mögen“, sagt die Künstlerin Oksana Kyzymchuk.

Daraus resultierend setzt sie ihre Ausstellung in den Kontext der erfolgreichen Idee des Kunstinkubators. Der Sinn des Kunstinkubators besteht darin, bürokratielos einen Raum für Kunstschaffende, Initiativen und Institutionen zu schaffen, die zum Thema „NEU SEHEN“ (auch ganz spontan) zusammenarbeiten, Ideen entwickeln und Konzepte evaluieren wollen. In den mit Licht und Infrastruktur aufwändig angepassten Geschäftsräumen der

Firma PLUTEUM von Daniel Kunz am Königstor 43 in Kassel, findet am Freitag, den 19.April um 19.00 Uhr die Eröffnung bzw. Vernissage statt. Daniel Kunz, Inhaber von PLUTEUM, lässt Vintage-Designermöbel in neuem Glanz

erstrahlen, restauriert und verkauft hier Möbel von berühmten Designern wie Michel Ducaroy, Verner Panton, Marcel Breuer, Cini Boeri uvm. Diese werden eine starke Symbiose mit den ausgestellten Werken eingehen.

NEU SEHEN I Oksana Kyzymchuk I Königstor 43 by „PLUTEUM“ I 34117 Kassel I 19. April 2024 – mindestens 16. Mai 2024 I Donnerstag – Sonntag von 14.00 Uhr bis mindestens 18.00 Uhr.

PM: Oksana Kyzymchuk