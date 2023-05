Die rund 40 Werke, die auf der Ausstellung zu sehen waren, waren zum Teil multimedial und umfassten die drei Ausdrucksformen Therons: Gemälde in Öl auf Leinwand, digitale Kunstwerke und ihre Serie „Essence“, die auf neurologischen Daten basierte. Die Sujets ihrer Gemälde und digitalen Werke waren meist Frauen unter Wasser. Cornè Theron ließ sich für ihren abwechslungsreichen Stil von verschiedenen Glasformen als Filter inspirieren, um ein besonderes Maß an Abstraktion zu erreichen. Dies setzte sie in ihren Werken durch eine äußerst prägnante Pixeltechnik um, mit der Theron über die Jahre eine breite Anhängerschaft gefunden hatte.

In der Vergangenheit benutzte Cornè Theron Wasser auch als Metapher des Unterbewussten. So wie der Mensch unter Wasser in seiner Sicht eingeschränkt war, so war er es auch in seiner Sicht auf sein Unterbewusstes. Vieles erschien verschwommen und ungenau, nicht wirklich abgrenzbar. Theron setzte dabei auf die Universalität dieser Eindrücke: fast jeder hatte diese Erfahrungen bei Versuchen, Unterwasser zu sehen, gemacht. Ebenso kannte jeder auch die undefinierten Erinnerungen an verschwommene Träume oder Vorstellungen. Diese Verknüpfungen stellte Theron in ihrer Kunst dar und her.