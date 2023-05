Mit Ausstellungen in Tokyo, New York, Lissabon und Venedig hat sich Annette Werndl international etabliert. Ihre Werke beschreibt sie mit einem Zitat von Kandinsky Farbe ist eine Kraft, die die Seele direkt beeinflusst.“ In ihren Werken fällt der Blick auf die freigelegten Farbspuren der unteren Pigmentflächen, die die Farbarchitektur des Bildes offenlegen. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld zwischen reinen Farbflächen und lirearen Spuren. Bewegte Formensprache führt zu einer energiegeladenen Komposition. Gabriele Middelmann, die neben ihrer künstlerischen Karriere eine renommierte Fachbuchautorin sowie gefragte Dozentin für abstrakte Kunst ist, kommentiert ihre Werke: „Wie im Leben, so auch in meiner Kunst, ist es immer eine Sache des Blickwinkels, und des Abstandes, wie ich sie betrachte. Abstand und Blickwinkel bringen für mich die notwendige Klarheit zur objektiven Beurteilung ins Spiel!“