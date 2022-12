Was sind die Anforderungen der EU ESG-Compliance? Mediziner Reinhard Stefan Tomek aus Wien hält Vortrag am 14. Dezember im Himalaya-Restaurant in Kassel

Der international bekannte österreichische Mediziner R.S. Tomek, wird am 14.12.2022 ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten des Himalaya-Restaurants in Kassel-Wilhelmshöhe einen Vortrag zu den Qualitätsstandards EcoWellness im Focus der EU ESG – Compliance Anforderungen halten. Dabei wird Tomek sowohl die rechtlichen wie auch wissenschaftlichen Grundlagen thematisieren und darlegen wie diese mit den neuen Möglichkeiten systemischer Prävention verbunden werden können. Außerdem wird der Mediziner, Fragen zur Stoffwechsel-Typ-Bestimmung unter Einbeziehung der Blutgruppe sowie der molekulargenetischen Mikrobiom – Analyse beantworten. Aufgrund der erwartungsgemäß hohen Nachfrage zu dem Vortrag und der nur begrenzten Teilnehmeranzahl, bittet der Mediziner, bis zum 12.12.2022 um Voranmeldung zu dem kostenfreien Vortrag, unter: integratedart_tomek@email.de. Programmablauf: INtegrated ART II Cosulting & Projektmanagement AG i.G. home of EcoWellness Group EINLADUNG zum Vortrag INtegrated ART II Consulting & Projektmanagement AG i.G. Der Vortrag findet statt am 14.12.2022 im Restaurant Himalaya-Restaurant, https://himalayarestaurant.de Agenda: 14h30 get-together von Aktionären und potenziellen Geschäftspartnern 15h Einleitung und Vorstellung 15h15 Vortrag Was bedeutet künftig die Definition „Gesunde Firma“, „Gesunde Wirtschaft? „Gesundheits-Region“ und „State of the Art“? Ziele der EcoWellness Gruppe und ihrer neuen Firma INtegrated ART II Consulting und Projektmanagement, als Pionier im Bereich sozialer Impact und Gesundheitsmanagement von Firmen und Selbstständigen, bester Standard für die neue EU Taxonomie und ESG – Regeln.

R. S. Tomek Vorstand, Prof. Dr. Dr. Julia Puaschunda (Verhaltensökonomin, Wirtschaftspsychologin in Deutsch – Live aus den USA – Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der EcoWellness Gruppe) und andere Experten. 16h15 Diskussion und Beantwortung von Fragen – Vorstellung des Notars für den Beitritt zur AG 17h30 Ende mitteilen

