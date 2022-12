»Freier Eintritt zum Wünsche erfüllen«

Am Freitag, den 16. Dezember, lädt die GRIMMWELT von 14 bis 20 Uhr zu Shopping und Museumsbesuch bei freiem Eintritt ein.

Besuchen Sie die GRIMMWELT und die neue Sonderausstellung »unMÖGLICH? Die Magie der Wünsche« und erfahren Sie mehr über die Welt der Wünsche und Verwünschungen – nicht nur im Märchen!

Unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen haben sich mit dem Thema des Wunsches beschäftigt, ebenso zahlreiche Künstler*innen. Die Ausstellung ist unterteilt in drei Bereiche. Den Rundgang beginnt man am besten im Uhrzeigersinn und startet am Wunschbrunnen. Hier, im ersten Kapitel, widmet sich die Ausstellung dem Thema des Wunsches. Im zweiten Kapitel dreht sich alles um Magie. Was braucht es eigentlich, damit Wünsche Wirklichkeit werden? Warum es manchmal besser ist, wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen, zeigt das dritte und letzte Kapitel der Ausstellung, das den Titel Utopie trägt.

Wünsche erfüllen und Freude verschenken – in unserem Museumsshop warten ausgewählte Buchtitel, schöne Dinge, Spiel- und Schreibwaren, ausgefallene Produkte für Groß & Klein. Eine Fundgrube, nicht nur für Kunstliebhaber.

Leib und Seele stärken ist bis 20 Uhr im FALADA möglich. Genießen Sie abwechslungsreiche Speisen und regionale hessische Spezialitäten in entspannter Atmosphäre und mit einem märchenhaften Blick über Kassels Südstadt.

Eintritt in die Dauerausstellung und Sonderausstellung frei

