12. Sababurger Tierparklauf am 03. Juli 2022

12. Sababurger Tierparklauf am 03. Juli 2022

– Sommer-Laufevent –

Im Juli findet der Sababurger Tierparklauf zum zwölften Mal statt. Im wunderschönen Tierpark und im angrenzenden Reinhardswald werden wieder die bewährten Strecken eingemessen. Begeisterte Zuschauer an der Strecke und die unvergleichliche Natur begleiten Sie auf der sorgfältig ausgewählten Laufstrecke.

Laufen Sie mit und erleben Sie mit Ihrer Familie einen unvergesslichen Tag im Tierpark Sababurg.

Die Wisente im Tierpark Sababurg

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt der Wisent in Europa als ausgestorben und nur 56 Tiere überlebten in Menschenobhut. Der Bestand konnte sich jedoch in den letzten Jahren durch eine Vielzahl von speziellen Artenschutzmaßnahmen und Auswilderungsprojekten erholen und heute leben bereits wieder ca. 6.000 Wisente in freier Wildbahn und ausgesuchten Schutzgebieten. Wisente gelten seitdem als Sinnbild für einen erfolgreichen Artenschutz und werden bereits seit seiner Eröffnung im Jahr 1971 vom Tierpark Sababurg gehalten.

Der „erlaufene“ Spendenbetrag des diesjährigen Tierparklaufs kommt den Wisenten zugute, welche als Wald- und Wiesenbewohner auch gerne schattige Orte bevorzugen. Das Ziel ist daher die Erschaffung von Pflanzinseln auf der ca. 13 ha großen Anlage, denn auf dieser Fläche stehen nur noch wenige große Eichen. Um perspektivisch zu denken und damit die dort lebenden Tiere auch in den nächsten 50-100 Jahren Schattenplätze haben, ist es von besonderer Relevanz, diese Pflanzinseln anzulegen. Gerade im Sommer, wenn es sehr heiß wird, sind die Tiere kaum noch auf der offenen Fläche zu beobachten. Die Aufpflanzung muss zudem sehr gut geschützt werden und ist daher aufwendig, denn Wisente lieben Laub und Astwerk und würden sich die jungen Bäume ohne Schutz zum Abendessen schmecken lassen.

Mit Ihrer Teilnahme am Tierparklauf leisten Sie einen tollen und wichtigen Beitrag zur Realisation dieses wichtigen Projektes.

Die Laufstrecken

Die Laufstrecken innerhalb des Tierparks führen über befestigte Parkwege. Vom Einsteiger bis zum „Profi“ – es ist für jeden etwas dabei!

Halbmarathon

Für die Halbmarathondistanz folgen die Läuferinnen und Läufer dem ersten Teil der Tierparkrunde, bevor sie das Gelände verlassen. Über die befestigten Wirtschaftswege durch den Reinhardswald erreichen die Läufer dann wieder die Zielgerade im Tierpark.

Die Teilnahme ist ab Jahrgang 2006 und älter möglich.

10 km-Lauf

Der Lauf über die 10 km-Distanz folgt zweimal der 5-km-Rundstrecke.

Die Teilnahme ist ab Jahrgang 2008 und älter möglich.

5 km-Lauf und 5 km-Nordic-Walking

Die Rundstrecke folgt der historischen Außenmauer innerhalb des Tierparks und gibt einen guten Überblick über die Gesamtdimension des Parks.

Die Teilnahme ist ab Jahrgang 2012 und älter möglich.

1.000 m-Schülerinnen und Schüler-Lauf und 500 m Bambini-Lauf

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Bambinis laufen auf einer zentralen Kurzstrecke im Blickfeld des Publikums. Wenn erforderlich, dürfen die Kinder von einem Erwachsenen begleitet werden. Kinder ab Jahrgang 2015 und jünger werten wir als Bambini.

Klasseneinteilung

Der Lauf ist beim HLV angemeldet und wird als Volkslauf gewertet.

Gewertet wird in 11 Altersklassen

Jahrgänge weiblich männlich

2014 + 2013 WK U10 MK U10

2012 + 2011 WK U12 MK U12

2010 + 2009 WJ U14 MJ U14

2008 + 2007 WJ U16 MJ U16

2006 – 2003 WJ MJ

2002 – 1993 W 20 M 20

1992 – 1983 W 30 M 30

1982 – 1973 W 40 M 40

1972 – 1963 W 50 M 50

1962 – 1953 W 60 M 60

1952 + älter W 70 M 70

Kinder ab Jahrgang 2015 und jünger werten wir als Bambini.

Startzeiten:

Halbmarathon 09:00 Uhr

Bambini 500 m 09:10 Uhr

Schülerinnen und Schüler 1.000 m 09:30 Uhr

10 km-Lauf 10:00 Uhr

5 km-Lauf 10:15 Uhr

5 km-Nordic-Walking 10:20 Uhr

Verbindliche Anmeldung bitte bis 20 Minuten vor Startzeit des jeweiligen Laufes!

Eine spätere Anmeldung ist ausgeschlossen.

Änderung der Startzeiten vorbehalten.

Startgeld

Das Startgeld beträgt für Einzelläuferinnen und Läufer 15,00 €. Kinder und Jugendliche bis einschließlich Jahrgang 2003 starten für 3,00 €. Das Startgeld zahlen Sie bitte direkt im Tierpark bis spätestens 20 Minuten vor Beginn des jeweiligen Laufes. Im Startgeld ist der Tageseintritt, Einlass bis 10:00 Uhr auch für Familienmitglieder, Startnummer mit Transponder, Umkleide- und Duschmöglichkeiten, Zeiterfassung, Strecken- und Zielversorgung (Bananen und Getränke), Urkunde und Ergebnislisten über www.tierparklauf.de und Medaillen und Wisentpokale für die jeweiligen (Gesamt-) Siegerinnen und Sieger bereits enthalten.

Ein großer Anteil des Startgeldes fließt direkt in die Unterstützung der Wisente. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.

Der Lauf findet bei jedem Wetter statt.

Anmeldungen: Eine Voranmeldung ist online über www.tierparklauf.de bis zum 01.07.2022 möglich. Weiterhin ist eine Anmeldung am Lauftag bis spätestens 20 Minuten vor Startzeit des jeweiligen Laufes möglich. Eine spätere Anmeldung ist ausgeschlossen. Veranstalter Landkreis Kassel, Eigenbetrieb Jugend-und Freizeiteinrichtungen

Mit freundlicher Unterstützung der LG Reinhardswald,

der LAG Wesertal und des Lauftreffs Hofgeismar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tierparklauf.de

Sanitäre Einrichtungen

Toiletten sind vorhanden. Duschmöglichkeiten werden angeboten. Medizinische Betreuung

DRK Deutsches Rotes Kreuz Wesertal

Machen Sie mit!

Laufen Sie mit und erleben Sie mit Ihrer Familie einen unvergesslichen Tag im Tierpark Sababurg!

PM: TIERPARKVERWALTUNG SABABURG