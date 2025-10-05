32. Benefizturnier des FC Südring in Niestetal

Am Samstag, den 30. August 2025, wurde in Niestetal erneut der Fußball zum Motor für Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. Der FC Südring veranstaltete bereits zum 32. Mal sein traditionelles Benefizturnier und bewies eindrucksvoll, wie Sport und soziales Engagement Hand in Hand gehen. Im Mittelpunkt stand die Unterstützung von Kindern, die auf besondere Hilfe angewiesen sind.

Neun Mannschaften gingen bei idealen Platz- und Wetterverhältnissen an den Start. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten am Spielfeldrand mit, genossen heimische Spezialitäten und ein breites Getränkeangebot. Auf dem Rasen wurde leidenschaftlich, aber stets fair gespielt. Alle Beteiligten verfolgten dasselbe Ziel: die Spendenkasse möglichst gut zu füllen.

Die Vorgabe war ehrgeizig. Mehr als 900000 Euro, die der Verein in den vergangenen 35 Jahren bereits gesammelt hatte, sollten übertroffen werden. Schon am Vormittag zeigte sich, dass dieses Ziel realistisch war. Mehrere Teams zahlten freiwillig ein höheres Startgeld. Besonders großzügig zeigte sich der TSV Wolfsanger, der mit 1135 Euro das Sechsfache des geforderten Betrages beisteuerte.

Ein besonderer Höhepunkt war das Einlagespiel der Nachwuchsmannschaften vom TSV Heiligenrode und der TSG Sandershausen in der Mittagspause. Die Kinder spielten voller Begeisterung und eroberten die Herzen des Publikums. Zum Dank erhielten sie Applaus, kleine Friedensengel, Medaillen und ein Eis.

Die Endrunde versprach noch einmal spannenden Fußball. Im Finale standen sich Gastgeber FC Südring und der zum ersten Mal teilnehmende FC Normani gegenüber. Nach einer temporeichen Partie sicherte sich der FC Südring mit einem 1 zu 0 den Sieg und damit nach zwölf Jahren erneut den Wanderpokal. Bei der Siegerehrung wurde zusätzlich der beste Torschütze ausgezeichnet, während der FC Normani für sein faires Auftreten geehrt wurde. Am Ende des Turniers stand fest, dass das große Ziel erreicht wurde. Die Marke von 900000 Euro an Gesamteinnahmen wurde deutlich übertroffen. Mit dem Geld werden wie seit Beginn des Turniers Projekte und Einrichtungen gefördert, die Kindern Betreuung, Fürsorge und die Chance auf ein Stück Normalität bieten.

„Für uns gehören Fußball und soziales Engagement untrennbar zusammen. Wir bleiben am Ball, wenn es darum geht, Kindern Hoffnung und Freude zu schenken“, erklärte Vorsitzender Thomas Schellberg im Gespräch. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Kremer machte er deutlich, dass der FC Südring weit über die Region hinaus für seinen Einsatz und seine Herzlichkeit geschätzt wird.

