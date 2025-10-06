Märchenzauber und Vielfalt auf der Kasseler Herbstausstellung 2025

Vom 27. September bis zum 5. Oktober 2025 fand die Kasseler Herbstausstellung in den Messehallen statt und zog wieder viele Besucherinnen und Besucher an. Die traditionsreiche Veranstaltung gehört seit Jahrzehnten fest zum nordhessischen Veranstaltungskalender und zeigte auch in diesem Jahr, wie lebendig und vielseitig die Region ist. Zwischen Haus und Garten, Mode und Genuss, Kunst und Handwerk bot sich den Gästen eine farbenfrohe Welt voller Ideen, Inspiration und Begegnungen.

Die Messehallen waren an allen Tagen sehr gut besucht. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, um neue Produkte zu entdecken, sich beraten zu lassen oder einfach gemütlich durch die Stände zu schlendern. Überall war eine positive und neugierige Stimmung zu spüren. Besonders beeindruckend war die große Vielfalt des Angebots. Ob Wohnen, Freizeit, Nachhaltigkeit oder Kulinarik, für jeden Geschmack war etwas dabei. Die Ausstellung spiegelte den Alltag und die Wünsche der Besucherinnen und Besucher auf lebendige Weise wider.

Ein Höhepunkt war die Märchenhalle, die mit ihrem orientalisch inspirierten Ambiente und den fantasievollen Dekorationen für Staunen sorgte. Bunte Stoffe, goldene Ornamente, leuchtende Laternen und detailreiche Szenen luden zum Träumen ein. Schon beim Betreten der Halle konnte man die besondere Atmosphäre spüren. Die märchenhafte Dekoration war bereits seit Ende April vorbereitet und mit viel Liebe zum Detail aufgebaut worden. So entstand ein Raum, der die Besucher in eine andere Welt entführte.

Für einen künstlerischen Akzent sorgte der Bad Arolsener Künstler Walerij Bastron, der seine märchenhaft wirkenden Gemälde präsentierte. Seine Bilder verbanden Fantasie mit Realität und beeindruckten durch ihre farbliche Tiefe und Ausdruckskraft. Viele Gäste blieben lange vor seinen Kunstwerken stehen und ließen sich von der Stimmung seiner Arbeiten verzaubern. Seine Kunst passte perfekt in das Gesamtbild der Märchenhalle und ergänzte die Atmosphäre um eine feine künstlerische Note.

Die Kasseler Herbstausstellung 2025 war erneut ein Ort voller Inspiration und Begegnung. Sie vereinte Tradition und neue Ideen, Handwerkskunst und Kreativität, Regionalität und Weltoffenheit. Wer die Messe besuchte, erlebte eine einzigartige Mischung aus Unterhaltung, Kunst und Lebensfreude. Die Herbstausstellung zeigte wieder, dass Kassel nicht nur Messestadt, sondern auch ein Ort des Staunens, der Fantasie und der Herzlichkeit ist.

© NHR