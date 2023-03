Glück im Doppelpack: Mario Jassmann gewinnt seinen 25. Profikampf und hielt um die Hand von Erika Lugowska an.

Boxer Mario Jassmann gewann am 11.3.2023 seinen 25. Profikampf und machte seiner Freundin vor mehr als 600 Zuschauern in der Kreissporthalle in Korbach einen rührenden Heiratsantrag. Jassmann gewann den Internationalen Deutschen Titel im Supermittelgewicht in der vierten Runde des Kampfes mit einem gekonnten Treffer an der Schläfe seines Gegners Janne Rantanen.

Der Kampf war technisch sauber, ohne Tiefschläge oder Kopfstöße, und Jassmann dominierte, indem er auf Rantanens Körper zielte. In der vierten Runde beendete Jassmanns präziser Treffer an Rantanens Schläfe den Kampf mit einem KO-Sieg für Jassmann.Somit ist Jassmann jetzt Doppel-Champion, denn den Gürtel des Interkontinental-Meisters im Supermittelgewicht besaß er bereits. Insgesamt wurden in der nahezu ausverkauften Korbacher Stadthalle 10 Profikämpfe ausgetragen. Dabei stiegen auch das Kasseler Vater-Sohn Gespann Edris Esmaili und Abdul Ghafour in den Ring, die ihre Fights ebenso erfolgreich gewannen.

Nach dem Kampf überraschte Mario Jassmann, die Zuschauer*innen, seine Fans und selbst seine Freunde, indem er seiner langjährigen Freundin Erika Lugowska, im Ring einen Heiratsantrag machte.

Wir waren mit der Kamera live vor Ort und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.

Fotos des Boxabends finden Sie auf unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/nhronline/



