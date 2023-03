„Wenn Märchen aus Kurdistan Kunst inspirieren: Neue Ausstellung in Kassel vereint dreizehn kurdische Künstler und ihr künstlerisches Schaffen“

Die Galeristin und Künstlerin Arya Atti lädt unter dem Leitsatz „Junge kurdische Kunst trifft auf alte Mythen“ zu einer neuen Ausstellung in ihre Violett Kunstgalerie in Kassel ein. Der Titel der Ausstellung lautet „HABU NABU“, was auf Deutsch „Es war einmal…“ bedeutet.

Dabei werden dreizehn kurdische Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt ihre Werke präsentieren, die von Märchen, Mythen und Sagen inspiriert sind. Neben Malerei und Zeichnung werden auch Installationen, Konzeptkunst und Performance gezeigt.

Als Grundlage und Inspirationsquelle für diese besondere Ausstellung stellt Arya Atti ihr neues Buch „Märchen aus Kurdistan“ vor, das Märchen in Schriftsprache fasst, die noch heute mündlich in der Gegend von Cobane erzählt werden. Einige der Geschichten wurden bisher noch nie aufgeschrieben. Mit der Herausgabe des Buches folgt sie den Spuren der Gebrüder Grimm, die 1812 in Kassel ihr erstes Märchenbuch herausbrachten, das auf den mündlich tradierten Geschichten von Märchenerzählerinnen aus der Region basierte.

Durch ihr Buch möchte Arya Atti einerseits sicherstellen, dass die traditionellen Märchen aus ihrer Heimat nicht in Vergessenheit geraten, andererseits möchte sie durch moderne künstlerische Ansätze den Geschichten neues Leben einhauchen und sie mit Herzblut füllen. Die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler sind: Azad Karim, Arya Atti, Adnan Jetto, Akram Zava, Bariš Seyitvan, Dara Lalo, Norrem Issam, Nihad Gule, Jalal Dada, Rounak Rasoul Pour, Rawan Atti, Sherzad Ibrahim und Zardasht Ibrahim.

Die Ausstellung wird unter der Schirmherrschaft des Kulturministers der Region Kurdistan gefördert vom Kulturamt der Stadt Kassel und Dr Yašin Dêrîki und findet im Herzen von Kassel auf einer Fläche von 550 Quadratmetern statt.

HABU NABU Kurdische Märchen und Moderne Kunst Violett Kunstgalerie ( Königs-Galerie Kassel , Friedrichsplatz, Kassel, Eingang Neue Fahrt) 1.4. bis 1.5.2023 Di bis Sa, jeweils 14 bis 18 Uhr Eröffnung: 1.4.2023, 16 Uhr (Eintritt frei)