Große Boxnacht in Korbach: Mario Jassmann verteidigt Titel in der Stadthalle

Korbach. Am 15. November verwandelt sich die Korbacher Stadthalle wieder in eine echte Boxarena. Wenn Lokalmatador Mario Jassmann in den Ring steigt, um seinen beeindruckenden Rekord von 32 Siegen in 32 Kämpfen, davon 25 durch K.o., zu verteidigen, fiebert die gesamte Region mit. Der amtierende WBF International Champion und Internationale Deutsche Meister des BDB ist das sportliche Aushängeschild Nordhessens und steht vor einer seiner spannendsten Herausforderungen.

Sein Gegner ist der bisher ungeschlagene Martin Gruy aus der Slowakei. Der 27 Jahre alte Athlet aus Banska Bystrica ist mehrfacher Meister seines Landes und Mitglied der slowakischen Nationalmannschaft. Im olympischen Boxen hat er viele internationale Wettkämpfe bestritten und gilt als technisch versierter und kraftvoller Kämpfer. Nun trifft er erstmals auf den Korbacher Publikumsliebling, was Spannung, Präzision und große Emotionen verspricht.

Auch das Rahmenprogramm ist hochkarätig. Insgesamt sind elf Kämpfe geplant, bei denen nationale und internationale Topathleten in den Ring steigen. Mit dabei sind Serdar Kurun aus Dortmund, Rafe Parwani aus Hamburg, Emran Aliju aus Euskirchen und Abdul Ghafour Esmaili aus Kassel. Letzterer konnte zuletzt mit einem souveränen Sieg überzeugen und möchte vor heimischem Publikum erneut seine Stärke zeigen.

Veranstaltet wird der Abend von PSP Boxing und Lobego Sports Entertainment in Zusammenarbeit mit Future Dreams Entertainment. Gemeinsam präsentieren sie ein professionelles Event, das sportlich wie atmosphärisch höchste Qualität verspricht und den Boxsport in Nordhessen weiter stärkt.

Mario Jassmann hat sich intensiv in Magdeburg vorbereitet. Dort absolvierte er mehrere Wochen Training mit seinem Team, um Ausdauer, Technik und Schlagkraft zu verfeinern. „Ich will meinen Fans in Korbach wieder eine großartige Show liefern“, sagt der sympathische Athlet, der für seine Disziplin und Bodenständigkeit bekannt ist.

Neben den sportlichen Höhepunkten soll der Abend auch die Leidenschaft und Energie des Boxsports in den Mittelpunkt stellen. Der Korbacher Champion freut sich besonders auf die Unterstützung seiner Fans. „Die Stimmung in der Stadthalle ist immer einzigartig. Das motiviert mich jedes Mal aufs Neue.“

Der Einlass beginnt um 18 Uhr, der erste Gong ertönt um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf unter psp-boxing.com und reservix.de erhältlich sowie in Korbach bei der Pizzeria Toni am Nordwall 2.

Wer Boxen liebt, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen. Wenn Mario Jassmann in den Ring steigt, wird es ein Kampf mit Herz, Wille und echter Leidenschaft.

