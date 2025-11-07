Neuer Prusa 3D-Drucker im Future Space

Neuer Prusa 3D-Drucker im Future Space

Ab sofort steht euch der Original Prusa XL mit 5 Toolheads zur Verfügung ein echtes Highlight für alle Maker, Designer und Technikfans.

Der Prusa XL ist ein großformatiger 3D-Drucker mit fünf unabhängigen Druckköpfen. Damit lassen sich mehrfarbige Drucke, Materialkombinationen (z. B. PETG und PLA, flexibel + fest) und komplexe Multimaterial-Projekte realisieren  alles in einem Durchgang.

Mit dem großen Druckbett (36 × 36 × 36 cm) entstehen jetzt auch großformatige Modelle ohne Unterbrechung. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Prototypen, Ersatzteile, Architekturmodelle oder Kunstwerke.

Der Future Space geht damit einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft der Fertigung – kommt vorbei und entdeckt, was ihr mit dem neuen Prusa XL alles erschaffen könnt.

PM © NHR

 

 

