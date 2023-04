Mission Aufstieg scheitert in Bad Nauheim

Eine 8:2 (2:2/2:0/4:0)-Niederlage in Spiel 6 der Halbfinal-Playoffs war am heutigen Abend gleichbedeutend mit dem Saisonaus der Kassel Huskies. Die Nordhessen waren auf einen Sieg angewiesen, um die Serie für ein entscheidendes siebtes Spiel zu verlängern, doch kampfstarke Nauheimer entschieden die Partie vor heimischer Kulisse für sich. Dabei startete die Partie zunächst glücklich für die Huskies. Darren Mieszkowski fälschte einen Schlenzer von Stephan Tramm unhaltbar für Bick ab und brachte die Schlittenhunde in der 12. Minute in Führung. Doch quasi postwendend fiel der Ausgleich. Goldhelm Tim Coffman erwischte Kielly auf dem falschen Fuß und traf zum verdienten 1:1-Ausgleich (15.). Doch die Huskies blieben am Drücker. Weidner auf Lowry – der unwiderstehlich durch die Nauheimer Deckung und vorbei an Bick – 2:1 (17.).

Doch wieder währte der Jubel nur kurz. Ausgerechnet Coffman fand sich kurz vor Drittelende frei vor Kielly wieder und ließ dem Keeper nicht den Hauch einer Chance – 2:2 (19.). Und das Timing der Nauheimer stimmte auch im zweiten Drittel. Taylor Vause belohnte die Nauheimer Angriffsbemühungen und traf zum 3:2 kurz nach Wiederbeginn (24.). Die Huskies rannten – teils kopflos – an und haderten mit den Schiedsrichterentscheidungen. So war es erneut Taylor Vause, der Kielly im Powerplay wieder am kurzen Pfosten zum 4:2 überwand (31.).

Damit stand den Huskies zu Beginn des Schlussdrittels eine Herkulesaufgabe ins Haus. Zwei Tore gegen die gut stehenden Nauheimer aufholen – sollte das gelingen? Die Antwort lautet Nein! Denn bereits kurz nach Wiederbeginn sorgten die Nauheimer mit einem kontroversen Treffer zur 5:2-Vorentscheidung (44.). Der Wille der Huskies war gebrochen. Zwar taten die Schlittenhunde alles um noch auf die Anzeigetafel zu kommen, doch alle Bemühungen waren umsonst. Vause mit seinen Treffern drei und vier sowie David Czerny schraubten das nunmehr irrelevante Ergebnis auf 8:2 hoch. Für die Kassel Huskies endet somit die aktuelle Spielzeit, die lange Zeit einen so erfolgreichen Verlauf hatte.

Tore

0:1 Mieszkowski (Tramm, Ahlroth – 12. Min.)

1:1 Coffman (Weiß – 15. Min.)

1:2 Lowry (Keck, Weidner – 17. Min.)

2:2 Coffman Schmidt, Pollastrone – 19. Min.)

3:2 Vause (Seifert – 24. Min.)

4:2 Vause (Pollastrone, Coffman – 31. Min.)

5:2 Cerny (El-Sayed – 44. Min.)

6:2 Vause (Pauli, Pollastrone – 47. Min.)

7:2 Vause (58. Min.)

8:2 Cerny (60. Min.

PM: EC Kassel Huskies