„On my way“: Die Ausstellung von Oksana Kyzymchuk im Kunstinkubator Kassel.

Am 13. April wurde die Ausstellung „On my way“ der Künstlerin Oksana Kyzymchuk eröffnet. Die ausgestellten Bilder erzählen Liebesgeschichten, sowohl glückliche traurige als auch politische. Oksana hat den zweistöckiges Kunstinkubator für ihre Ausstellung eingerichtet, in dem die Ausstellung stattfindet. Souvenirs wie köstliche Pralinen und leckere Schokolade aus der Pralinenwerkstatt Kassel konnten in der Ausstellung erworben werden. Die Besucher der AussteIlungseröffnung hatten viel Spaß und genossen die Kunst. Die Ausstellung „On my way“ läuft vom 13. April 2023 – 28. Mai 2023 im Kunstinkubator Kassel am Königstor 2, Kassel.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

Alle weiteren Infos über die Ausstellung“On my way“ mit Oksana Kyzymchuk in unserem Video.

Link: http://www.oksana-kyzymchuk.de/ON-MY-WAY/

Facebook: https://www.facebook.com/oksana.kyzymchuk

Weitere Bilder hier: https://www.facebook.com/nhronline/

© Text/Fotos: Anna Sushko Fotos: H.Jacob

