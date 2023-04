Künstlerinnen und Künstler:



1. Space shuttle

-Ziming Peng

2. Frauen, die Reis kochen

-Hansol Kim

Die Frauen haben immer in unserer Familie die Rolle, die Reis kochen. Diese Frauen sind immer in der Nähe der Küche und überlegen, welches Essen sie kochen sollen. Aber in diesem Video

sind die Frauen Menschen, die Performances mit Reis oder in Verbindung mit Reis machen. Alle Performances basieren auf individuellen Erfahrungen und Meinungen über Reis und Reis

Kochen.

3. Obey

-Junsoo Lee

4. Laufen

-Junsoo Lee

5. Things you said to me

-Sivan Liu

Liebe und Angst – die Gefühle, die ich als Kind für meine Mutter empfand, bestanden fast ausschließlich aus diesen beiden, und ich wollte dieses widersprüchliche, aber in gewissem

Sinne harmonische Gefühl zum Ausdruck bringen, also verband ich den Film, in dem meine Mutter mich liebevoll beim Essen filmt, mit ihren anklagenden und drohenden Worten. Ich wollte

wissen, wie sie mich wahrgenommen hat, wie sie die Rolle von „Mutter“ und „Tochter“ verstanden hat. Also versuchte ich, die Szene zu simulieren, ihre Worte aus ihrer Sicht zu hören und mich aus ihrer Sicht zu sehen

6. MEMBRAN

-Muyang Lyu

Einige Piezo-Sensoren sind separat installiert, um den Schall von einem Gebäude aufzunehmen und ein elektrisches Signal zu erzeugen. Dieses Signal wird dann durch Schaltkreise in mechanische Kraft umgewandelt, die dazu verwendet werden können, unbekannte pelzige Kreaturen anzutreiben. Der Name MEMBRAN bezieht sich auf eine dünnen Schicht oder Folie aus Material, die zwei Umgebungen oder Kompartimente trennt und einen selektiven Durchgang von Molekülen oder lonen ermöglicht. Membranen sind in vielen verschiedenen Kontexten zu finden, wie beispielsweise in der Biologie und der Akustik.

7.Ohne Titel

-Xiaoran Yang

8. Trennung

-Xiaoran Yang

Was denkst du, ist die größte Trennung, die du je erlebt hast? Du meinst, ich spreche von meiner Isolation von der Gesellschaft als Ausländer, der in Deutschland lebt? Glaubst du, ich spreche von

meiner Trennung von einer Gruppe, deren Kultur, Geschichte und ich anders sind? Nein! Das bekannteste Tor war schwerer zu öffnen als erwartet. Die bekanntesten Streitereien und Ausschreitungen sind die stärksten Ablehnungen. Glaubst du, dass die Krähe im Krieg ist, oder sich sozialisiert oder umwirbt???

9. Anstarren, Möbiusband, Internet

-Yaoting Xie

Durch das Internet habe ich die Nachrichten gesehen, ob sie wahr sind oder nicht, weiß ich nicht. Durch die Nachrichten spüre ich Wut, ob es mich eines Tages auch treffen wird, weiß ich nicht.

Entwickelt sich die menschliche Zivilisation rückwärts oder in einem Zyklus, so wie man Dinosaurier nach Tausenden von Jahren sieht ……

10. Knochen Sprache

-Yaoting Xie

Kann ich etwas durch dein Fleisch sehen? Unter deiner Haut, deinem Fleisch, deinen Nerven.

11. Fadenspiel

-Siyan Liu, Yaoting Xie

Wir haben versucht, das Spiel unserer Kindheit zu simulieren, um herauszufinden, was wir verloren und vergessen haben.

12. Ein Schläfchen

-Youngbin Noh

13. Square dance

-Qianmei Ni

Keine Einschränkung von Alter, Geschlecht oder sozialer Stellung, Die Körper versammeln sich hier, ohne zu urteilen. Verdrehen, verdrehen, verdrehen ist die vorherrschende Sprache.

„Finden oder Denken“ ein klarer Ruf, Blutgefäße drehen sich im quadratischen Heiligtum.

14. Na?

-Hwihyeon Yoon

In Deutschland gibt es den Gruß „Na?“, den man oft unter engen Freunden verwendet. Mein erstes historisches „Na?“ verging wie im Flug. Es war peinlich, aber rein. „ALLE grüßen mich freundlich.“ Ich weiß, dass es nicht wahr werden kann, aber es ist immer noch eine Utopie, auf die ich hoffe. Seit einiger Zeit ist „Gruß“ eine schwierige und komplizierte Sache geworden, weil es für mich jetzt so viele Bedeutungen hat.

Ausstellungsdauer:

12.– 25.04.23, 13–18 Uhr

Ort:

Kurfürsten Galerie

Malleingang City Point Kassel / Poststraße