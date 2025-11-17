PSP-Boxing begeistert Korbach – Mario Jassmann und Edris Ismaili siegen nach Punkten

Am Samstagabend, den 15. November 2025, verwandelte sich die Stadthalle Korbach erneut in einen Hexenkessel. Veranstalter PSP-Boxing unter Leitung von Enrico Schütze präsentierte einen hochklassigen Boxabend, der das Publikum von der ersten bis zur letzten Runde fesselte. Mit rund 500 Zuschauern war die Halle restlos ausverkauft und die Stimmung durchgehend ausgelassen.

Der Hauptkampf des Abends gehörte Lokalmatador Mario Jassmann, der erneut eindrucksvoll zeigte, warum er zu den stärksten Boxern der Region zählt. Sein Fight ging über die volle Distanz von zehn Runden, doch Jassmann behielt in jeder Phase die Kontrolle und sicherte sich am Ende einen klaren Punktsieg. Die vielen Jassmann-Fans in der Halle verwandelten den Abend in ein echtes Heimspiel.

Zuvor überzeugte Edris Ismaili mit einem konzentrierten und technisch sauberen Auftritt. Auch er gewann seinen Kampf nach Punkten. Zahlreiche Fans aus Kassel waren angereist, um ihn zu unterstützen. In der Ecke stand sein Vater Abdul Ghafour, selbst aktiver Boxer und erfahrener Coach, der seinen Sohn mit dem TrainerTeam, präzise und sicher durch den Kampf führte.

Auch die weiteren Kämpfe des Abends boten spannende und spektakuläre Momente, die das Publikum immer wieder von den Sitzen rissen. Die energiegeladene Atmosphäre trug dazu bei, dass der gesamte Abend zu einem starken und eindrucksvollen Boxevent wurde.

Insgesamt präsentierte PSP-Boxing einen professionell organisierten, emotional mitreißenden Abend, der sowohl den Fans als auch den Athleten lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Weiterführende Informationen finden Sie unter https://www.psp-boxing.com/

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Videobeitrag.

