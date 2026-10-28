Ungeschlagen in den 35. Profikampf: Box-Champion Mario Jassmann lässt die Stadthalle Korbach beben – Vater-Sohn-Duo Jassmann schreibt Waldecker Sportgeschichte!

Korbach – Wenn in der Korbacher Stadthalle das Licht gedimmt wird, die ersten Bässe der Einlaufmusik durch den Saal rollen und hunderte Zuschauer wie ein einziger Mann aufspringen, dann ist wieder „Jassmann-Zeit“ in Nordhessen. Am Samstag, den 14. November 2026 (Beginn: 19:00 Uhr, Einlass: 18:00 Uhr) verwandelt sich die Stadthalle Korbach erneut in eine pulsierende Profi-Boxarena. Im Mittelpunkt des Abends steht der ungeschlagene Korbacher Ausnahmesportler und Lokalmatador Mario Jassmann, der mit einer makellosen Profibilanz von 34 Siegen in 34 Kämpfen in seinen 35. Profikampf steigt. Doch dieser Kampfabend ist weit mehr als ein gewöhnliches Sportevent: Erstmals in seiner 13-jährigen Profikarriere richtet Mario Jassmann die große Box-Gala in kompletter Eigenregie aus – unterstützt von seinem Vater und Erfolgstrainer, der Korbacher Box-Legende Reinhard Jassmann.

Von Yasmin Schwarze (Nordhessen Rundschau)

Premiere in Eigenregie: Warum Mario Jassmann das Korbacher Box-Event erstmals selbst veranstaltet

Über 13 Jahre hinweg kannte Mario Jassmann das Profigeschäft aus einer klaren Perspektive: monatelange, hochdisziplinierte Vorbereitung im Korbacher Gym und voller Fokus auf den Gong zur ersten Runde. Doch vor dem großen Heimkampf am 14. November 2026 war plötzlich alles anders. Nachdem sein langjähriger Promoter Enrico Schütze (PSP-Boxing) rund zehn Wochen vor dem geplanten Termin seine aktive Tätigkeit im Boxgeschäft unerwartet beendete, drohte das traditionelle Korbacher Heimspiel auszufallen. Für den 38-jährigen Vollblutsportler stand jedoch sofort fest: Eine Absage vor seinen treuen nordhessischen Fans kommt unter keinen Umständen infrage.

Statt den Kopf in den Sand zu stecken, bewies Jassmann außerhalb des Rings genau jene Entschlossenheit und Kämpfermentalität, die ihn seit über einem Jahrzehnt zwischen den Seilen unbesiegbar machen. Kurzerhand übernahm der Champion erstmals selbst die Rolle des Veranstalters und stellte gemeinsam mit einem starken regionalen Team – allen voran seinem langjährigen Freund Waldemar Golbeck sowie Alexander Finke aus Volkmarsen – die gesamte Organisation und eine hochkarätige Fight-Card mit neun Profikämpfen auf die Beine.

Dass das Waldecker Land geschlossen hinter seinem Aushängeschild steht, zeigt auch ein prominenter Neuzugang im Unterstützerkreis: Carl Anton Fürst zu Waldeck und Pyrmont engagiert sich als begeisterter Fan und Unterstützer an der Seite des Korbacher Boxers. Als sichtbares Zeichen seiner tiefen Heimatverbundenheit wird Mario Jassmann am 14. November erstmals den Waldecker Stern auf seiner Kampfkleidung tragen – ein starkes Symbol für Bodenständigkeit, Stolz und nordhessische Willenskraft.

Topfit im Mittelgewicht: Internationale Bewährungsprobe gegen Gift Charles

Auch sportlich geht Mario Jassmann für seinen 35. Profikampf neue Wege und macht keinerlei Kompromisse. Nachdem er erst im Februar 2026 in der Korbacher Stadthalle den Rumänen Cristian Vaduva bereits in der zweiten Runde durch technischen K.o. bezwang und zuvor im November 2025 den bis dahin ungeschlagenen slowakischen Meister Martin Gruy über zehn hochintensive Runden einstimmig nach Punkten besiegte, wartet nun die nächste internationale Herausforderung.

Am 14. November trifft der Lokalmatador im Hauptkampf des Abends auf den 29-jährigen Gift Charles aus Tansania, der mit der Erfahrung aus 14 Profikämpfen und einer starken Platzierung in der Weltrangliste nach Nordhessen reist. Um für dieses Duell noch schneller, explosiver und beweglicher in den Ring zu treten, wechselt Jassmann für diesen Kampf sogar eine Gewichtsklasse nach unten vom Supermittelgewicht ins Mittelgewicht.

„Wettkampf organisieren, Gewicht abtrainieren und sich gleichzeitig auf Top-Niveau vorbereiten – das klappt, weil ich extrem diszipliniert lebe. Mit drei, vier Kilo weniger fühle ich mich noch fitter und spritziger denn je. Gute Kämpfe sind garantiert, und ich will meinen Fans in Korbach wieder eine unvergessliche Show liefern!“

– Mario Jassmann, ungeschlagener Profi-Boxchampion (34-0-0)

Welchen Stellenwert sich der Korbacher Ausnahmekönner längst auch auf internationalem Parkett erarbeitet hat, zeigte sich erst kürzlich durch eine prominente Anfrage aus Großbritannien: Sogar für ein Duell gegen den britischen Weltklasse-Boxer Chris Eubank Jr., den Sohn des legendären Ex-WBO-Weltmeisters Chris Eubank, lag eine Anfrage auf dem Tisch. Doch am 14. November gilt Jassmanns ganzer Fokus seinem Heimpublikum in der Korbacher Stadthalle.

Zwei Generationen, ein Herzschlag: Vater Reinhard Jassmann als Fundament des Erfolgs



Starkes Team hinter den Kulissen: Trainer-Legende Reinhard Jassmann (links) und Box-Champion Mario Jassmann (rechts) im Kabinen-Interview mit NHR-Sportjournalistin Yasmin Schwarze.

Wer verstehen will, warum Mario Jassmann auch unter der Doppelbelastung als Hauptkämpfer und Erstveranstalter mit einer solch unerschütterlichen Ruhe, taktischen Finesse und eisernen Disziplin agiert, muss den Blick in seine Ringecke richten. Dort steht seit den allerersten Schritten sein wichtigster Ratgeber, Ruhepol und größtes Vorbild: sein Vater Reinhard Jassmann.

Der Name Jassmann steht in Korbach seit über einem halben Jahrhundert für gelebte Boxleidenschaft. Reinhard Jassmann, der für seine über 50-jährige Mitgliedschaft und seine herausragenden Verdienste vom Hessischen Boxverband (HABV) mit der goldenen Ehrennadel sowie vom TSV Korbach mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde, hat den Boxsport in der Region geprägt wie kaum ein Zweiter:

Deutscher Meister im Halbmittelgewicht (1980) , vierfacher Hessenmeister und dreifacher Südwestdeutscher Meister,

, vierfacher Hessenmeister und dreifacher Südwestdeutscher Meister, Über 150 Kämpfe , Einsätze bei Europameisterschaften (u. a. in Tampere/Finnland), Länderkämpfen und als Top-Punktesammler für den TV Korbach in der Box-Bundesliga,

, Einsätze bei Europameisterschaften (u. a. in Tampere/Finnland), Länderkämpfen und als Top-Punktesammler für den TV Korbach in der Box-Bundesliga, Seit 1992 Cheftrainer der Boxabteilung des TSV 1850/09 Korbach und über zwei Jahrzehnte hinweg Leiter des bundesweit ausgezeichneten Projekts „Integration durch Sport – Boxen gegen Gewalt“, für das er unter anderem mit dem Großen Stern des Sports in Bronze geehrt und vom Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen wurde.

Hunderte Kinder und Jugendliche hat Reinhard Jassmann über die Jahrzehnte hinweg sportlich wie menschlich begleitet, ihnen Respekt, Fairness und Selbstvertrauen vermittelt. Sein größter Stolz gilt seinem Sohn Mario, den er als Internationalen Deutschen Meister (BDB) und Interkontinental-Meister der WBF zu einer makellosen Bilanz von 34 Siegen aus 34 Profikämpfen geführt hat. Wenn Vater und Sohn am 14. November gemeinsam in die Korbacher Stadthalle einziehen, spürt jeder Zuschauer im Saal: Hier kämpft nicht nur ein einzelner Athlet – hier steht eine ganze Familie, zu der auch Marios Sohn Phil gehört, dessen Namen Mario als Tattoo über dem Herzen und am Unterarm trägt, geschlossen hinter ihrer großen Leidenschaft.

Neun Profi-Duelle, Live-Gesang und Gänsehaut-Atmosphäre: Jetzt Tickets im Vorverkauf sichern!

Der große Boxabend am Samstag, 14. November 2026, verspricht den Besuchern von der ersten Minute an Hochspannung. Insgesamt stehen neun hochklassige Profikämpfe unterschiedlicher Gewichtsklassen auf dem Programm, bei denen sowohl erfahrene Ringprofis als auch hungrige Nachwuchsboxer für packende Duelle sorgen werden. Für das musikalische Highlight im Rahmenprogramm sorgt erneut die beliebte Korbacher Sängerin Viktoria Rohde (geb. Nierhaus), die das Publikum schon bei den vergangenen Boxnächten mit ihrer Stimme begeisterte.

Die Nachfrage in der Region ist riesig: Rund die Hälfte der Plätze in der Stadthalle Korbach ist bereits vergeben, sodass alles erneut auf eine restlos ausverkaufte Arena hindeutet.

Alle Fakten & Vorverkaufsstellen auf einen Blick:

Veranstaltung: Profiboxen Live in Korbach – Hauptkampf: Mario Jassmann (Korbach) vs. Gift Charles (Tansania)

Profiboxen Live in Korbach – Hauptkampf: Mario Jassmann (Korbach) vs. Gift Charles (Tansania) Datum: Samstag, 14. November 2026

Samstag, 14. November 2026 Ort: Stadthalle Korbach, Medebacher Landstraße 10, 34497 Korbach

Stadthalle Korbach, Medebacher Landstraße 10, 34497 Korbach Beginn: 19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)

19:00 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr) Programm: 9 internationale Profiboxkämpfe & Live-Auftritt von Viktoria Rohde

9 internationale Profiboxkämpfe & Live-Auftritt von Viktoria Rohde Vorverkauf in Korbach (Tipp: Bis zum 31. Oktober gibt es an den lokalen Vorverkaufsstellen 10 % Frühbucher-Rabatt!): Pizzeria Toni (Nordwall 2, Korbach) Werbeagentur Lange (Korbach) Hanse-Juwelier (Korbach) sowie im Online-Vorverkauf (Tickets ab 33 €).

(Tipp: Bis zum 31. Oktober gibt es an den lokalen Vorverkaufsstellen 10 % Frühbucher-Rabatt!):

Wer echten, leidenschaftlichen Spitzensport hautnah am Ring erleben möchte, sollte sich jetzt schnell seine Karten sichern. Wenn Mario Jassmann mit dem Waldecker Stern in den Ring steigt und Vater Reinhard Jassmann in seiner Ecke die Kommandos gibt, ist Gänsehaut in der Stadthalle Korbach garantiert!

© NHR (Text: Yasmin Schwarze)