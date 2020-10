In diesem besonderen Corona-Jahr wird Hilfe für Tierheime mehr denn je benötigt

– Fressnapf-Kunden können auch 2020 wieder mit einem Freundschaftsarmband ihren Beitrag zu Tierschutz und -liebe zum Ausdruck bringen

– Moderatorin Jana Ina Zarrella unterstützt die Aktion mit einem eigens designten Armband in limitierter Auflage

Tierheime sorgen dafür, dass Tiere ein – zumindest vorübergehend – sicheres Zuhause haben, gerettet und aufgepäppelt werden. Diese wichtige Arbeit geschieht mit viel Herzblut, doch meist ehrenamtlich. Die Corona-Krise und ihre Folgen haben die wirtschaftliche Lage viel Tierheime und Tierschutzeinrichtungen teils massiv verschärft. Insbesondere, weil Spenden ausgeblieben, Veranstaltungen wie z.B. Sommerfeste abgesagt werden und viele Einrichtungen auch für die ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer geschlossen bleiben mussten. Die Retter, Pfleger, Helfer und „Alltagshelden“ sind deshalb dringend auf Geld- und Sachspenden sowie weitere Unterstützung angewiesen. Umso mehr ist es der Fressnapf-Gruppe besonders in diesem Jahr ein Anliegen, die Aufmerksamkeit auf die Tierheime zu lenken – mit Hilfe der alljährlichen Kundenspendenaktion und prominenter Unterstützung.

Engagement und Tierschutz sichtbar machen – mit einem Freundschaftsarmband

Bereits seit 2008 können Fressnapf-Kunden dank der Aktion „Freundschaft verbindet!“ aktiv den Tierschutz unterstützen und ihre Tierliebe zum Ausdruck bringen. Pünktlich zum Welttierschutztag am 04. Oktober können nun erneut Freundschaftsarmbänder bis Jahresende in allen 1.650 FressnapfMärkten in Europa und im deutschen Online-Shop gekauft werden. Fressnapf spendet den kompletten Erlös an den Tierschutz: Finanzielle Hilfe, die in diesem herausfordernden Corona-Jahr besonders dringend benötigt wird. Als prominente Unterstützerin designte die beliebte Moderatorin Jana Ina Zarrella eine „Limited Edition“ des Armbands.

Erlös kommt verschiedenen Projekten zugute

Vom Verkaufspreis des klassischen Armbands (2,50 Euro) in Deutschland fließen insgesamt 1,70 Euro an folgende Projekte: 60 Prozent erhält der Deutsche Tierschutzbund e.V. für seinen „Feuerwehrfonds“ und damit für Akuthilfen im nationalen Tierschutz. 25 Prozent fließen an über 100 gemeinnützige, regionale Tierschutzeinrichtungen, die von Fressnapf-Märkten und Kunden vorgeschlagen worden sind. Die weiteren 15 Prozent erhält der Verein VITA e.V. Assistenzhunde, welcher professionell Assistenzhunde für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen ausbildet. In den weiteren zehn Ländern der Fressnapf-Gruppe fließen die Spendenerlöse ebenfalls an Tierschutz- und tiertherapeutische Einrichtungen. Im vergangenen Jahr sind so europaweit knapp 1,4 Millionen Euro zusammengekommen – über 730.000 Euro davon allein in Deutschland. „Jeder Euro im Tierschutz hilft. Mit unseren tollen Kunden haben wir eine der größten Bewegungen im europäischen Tierschutz initiiert, das macht mich extrem dankbar und stolz“, sagt Fressnapf-Gründer und -Inhaber Torsten Toeller. Seit 2015 bündelt das Unternehmen unter der Initiative „Tierisch engagiert“ das gemeinsame gesellschaftliche und soziale Engagement von Kunden und Unternehmen. Ein Bestandteil davon ist die alljährliche Kundenspendenaktion „Freundschaft verbindet!“.

Jana Ina Zarrella ist Botschafterin von „Freundschaft verbindet!“ – mit eigenem Armband

Als Moderatorin Jana Ina Zarrella im Mai dieses Jahres Mischlingshündin Cipoletta – kurz Cici – aus dem Tierheim adoptierte, war der kleine Vierbeiner die Inspiration, sich noch stärker für Tiere in Not einzusetzen. Für „Freundschaft verbindet!“ stellt Jana Ina daher ein eigens designtes Armband als „Limited Edition“ vor, dessen Verkaufserlös direkt an den Tierschutz und weitere Hilfsprojekte geht. 4,99 Euro kostet das auf 20.000 Armbänder limitierte Stück – drei Euro fließen an die eingangs genannten Spendenempfänger. „Allein in Deutschland warten über 300.000 Tiere in Tierheimen auf ein neues Zuhause. Und all diese Tiere müssen versorgt werden. Dafür braucht es nicht nur ganz viele engagierte Helfer, sondern auch Geld“, so Zarrella. „Als Fressnapf mit seiner Initiative ,Tierisch engagiert‘ bei mir angefragt hat, ob ich die jährliche Kundenspendenaktion mit einem eigenen Spendenarmband unterstützen möchte, habe ich nicht lange überlegt. Hier kann ich meine Liebe zu Tieren und zu Design zusammenbringen“. Die „Limited Edition“ ist exklusiv im deutschen Online-Shop unter www.fressnapf.de erhältlich.

