Hubertus Apotheke in Hofgeismar startet Spendenaktion

Hofgeismar. Stefan Parzefall ist ein großer Fan des Tierparks Sababurg. „Alles hat damit angefangen, dass meine Mitarbeiter mir vor einigen Jahren eine Jahreskarte zum Geburtstag geschenkt haben“, berichtet der Inhaber der Hubertus Apotheke in Hofgeismar. Seitdem besucht er mit seiner Familie regelmäßig den Tierpark. Mehr noch: „Meine zwei Söhne dürfen sich jedes eine Tier zur Patenschaft aussuchen. Und auch die Hubertus Apotheke hat mittlerweile eine Tierpatenschaft für zwei Hirsche übernommen“, so Parzefall.

Gleichzeitig liegt ihm auch die Tafel in Hofgeismar sehr am Herzen. „Hier arbeiten Menschen ehrenamtlich, investieren viel Arbeit und viel Zeit, um Lebensmittel herbei zu schaffen und zu verteilen und um Menschen in Not zu helfen“, betont der Apotheker. „Und in diesen schwierigen Zeiten, ist es sicher noch schwerer als sonst, alles am Laufen zu halten.“

Daher hat die Hubertus Apotheke nun eine doppelte Spendenaktion gestartet. Und die geht so: „Allen Kunden, die mit einem Berechtigungsschein für FFP2 Masken kommen, erlassen wir den Eigenanteil und spenden jeweils fünf Euro zu gleichen Teilen an die Tafel und an den Tierpark“, erläutert Parzefall.

Uwe Pietsch, Leiter des Eigenbetriebs Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Kassel, freut sich über die spontane Spendenaktion zu Gunsten des Tierparks Sababurg. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen sich dem Tierpark und seinen tierischen Bewohnern verbunden fühlen“, betont Pietsch. Das zeige sich auch an der steigenden Zahl von Tierpatenschaften.

Und auch bei den Kunden der Hubertus-Apotheke freuen sich. „Viele Kunden haben leuchtende Augen bekommen, als sie gehört haben was wir unterstützen“, berichtet Parzefall, der abschließend betont: „Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich solidarisch mit unser Aktion erklären. Das haben wir in dieser Form nicht erwartet. Ich bin total gerührt.“

PM: LANDKREIS KASSEL