Vögel zählen macht glücklich und schlau

NABU Hessen ruft zur „Stunde der Gartenvögel“ vom 12.- 14. Mai auf

Wetzlar – Endlich wird es richtig Frühling – das freut nicht nur Amsel, Sperling und Co. Auch Vogelfreundinnen und -freunde haben Grund zur Freude: Vom 12. bis 14. Mai ruft der NABU wieder gemeinsam mit seinem Jugendverband, der NAJU, zur „Stunde der Gartenvögel“ auf. „Wer teilnimmt, profitiert ganz unmittelbar selbst, denn Studien haben gezeigt: Wer Vögel beobachtet, beeinflusst sein psychisches Wohlbefinden positiv und lebt gesünder. Und natürlich lernt man viel über Vögel und die Natur vor der eigenen Haustür“, erklärt der NABU-Landesvorsitzende Gerhard Eppler.

Einen besonderen Fokus legt der NABU Hessen in diesem Jahr auf die Gebäudebrüter. Viele Vogelarten leben nicht nur in unseren Gärten und Parks, sie nutzen auch unsere Gebäude zur Familiengründung. Dazu zählen der Haussperling, der seinen Wohnort im Namen trägt, sowie Mehl- und Rauchschwalbe, Mauersegler und Turmfalke. „Wo Mensch und Tier unter einem Dach leben, ist Toleranz auf Zeit gefragt, die direkt belohnt wird: mit spannenden Tiererlebnissen aus nächster Nähe“, so der Biologe Eppler. Nicht nur für Vögel ist die Brutzeit damit ganz besonders aufregend. Wer Vögel beim Brüten unterstützen möchte, kann am Gartenhaus, Carport, Wohnhaus oder Stall Nisthilfen aufhängen und den Garten naturnah und vogelfreundlich gestalten. Dann finden Vögel dort viele Insekten als Nahrung und im besten Fall auch einen kleinen Teich zum Trinken und Baden. „Nutzen Sie unser Zählwochenende doch dazu, sich ein Bild von ihren gefiederten Nachbarn zu machen. Und unterstützen Sie die Vögel mit Nisthilfen und Naturelementen wie Totholzhaufen oder vogelfreundlichen Gehölzen“, rät Eppler.

Dank der vielen Menschen, die regelmäßig mitmachen, ist es möglich, Trends für den Siedlungsraum abzulesen und wissenschaftlich auszuwerten. „Damit das so bleibt, rufen wir dazu auf, möglichst jedes Jahr teilzunehmen und immer am selben Ort zu zählen“, sagt Eppler. „Im vergangenen Jahr waren es deutschlandweit 67.000 Menschen, die uns aus über 44.000 Gärten über 1,5 Millionen Vögel gemeldet haben.“ Gemeinsam mit der Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich damit um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.

Und so funktioniert die Vogelzählung: Von einem ruhigen Platz im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 13. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-Vogelwelt-App, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 22. Mai.

Wer zuvor noch etwas üben möchte, findet viele Infos unter www.stundedergartenvoegel.de, darunter Portraits der 40 häufigsten Gartenvögel (www.NABU.de/gartenvoegel), Reingezwitschert – der Vogel-Podcast des NABU: www.NABU.de/vogelpodcast, einen Vogeltrainer (https://vogeltrainer.NABU.de und Vergleichskarten der am häufigsten verwechselten Vogelarten. Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem ersten Zähltag auf www.stundedergartenvoegel.de abrufbar und können mit vergangenen Jahren verglichen werden. Für kleine Vogelexperten hat die NAJU die „Schulstunde der Gartenvögel“ (vom 8. Bis 12. Mai) ins Leben gerufen. Weitere Informationen dazu unter www.NAJU.de/sdg. Pressebilder, einen Teilnahmebogen und Grafiken zum Druck gibt es unter www.NABU.de/sdg-medieninfos

