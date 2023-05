Lohnt sich eine private Krankenversicherung?

Die private Krankenversicherung ist für viele eine Option. Ob sich eine private Krankenversicherung (PKV) lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Einkommen, dem Gesundheitszustand und den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben.

Für Personen mit einem hohen Einkommen kann die PKV oft günstiger sein als die gesetzliche Krankenversicherung (GKV), da sie sich an den individuellen Risiken und Bedürfnissen der Versicherten orientiert. Die PKV bietet oft auch mehr Leistungen und eine bessere medizinische Versorgung, wie zum Beispiel Chefarztbehandlung und Einzelzimmer im Krankenhaus.

Wer kann sich privat Krankenversichern?

Grundsätzlich kann jede Person eine private Krankenversicherung (PKV) nutzen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Anders als bei der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gibt es bei der PKV keine Pflichtversicherung, sondern eine Versicherungspflichtgrenze.

Das bedeutet, dass in der Regel nur Personen, die ein bestimmtes Einkommen erreichen, in die PKV wechseln können. Die Versicherungspflichtgrenze liegt 2023 bei einem Jahresbruttoeinkommen von 69.600 Euro (Stand: 2023). Selbstständige und Freiberufler sowie Beamte können auch unabhängig von ihrem Einkommen in die PKV wechseln.

Es gibt auch eine Altersgrenze für den Eintritt in die PKV: Wer älter als 55 Jahre ist, muss beim Wechsel in die PKV mit höheren Beiträgen rechnen oder wird sogar von manchen Versicherern abgelehnt.

Personen, die nicht in die PKV wechseln können oder wollen, bleiben in der GKV versichert.

Private Krankenversicherung für Beamte und Selbstständige

Für Beamte und Selbstständige ist eine private Krankenversicherung (PKV) oft eine interessante Option, da sie sich nicht automatisch in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichern müssen.

Beamte können in der Regel frei zwischen GKV und PKV wählen. Wobei die private Krankenversicherung für Beamte oft attraktiver ist, da sie in der Regel leistungsstärker ist und individueller auf den Versicherten zugeschnitten werden kann. Zudem übernimmt die Dienststelle in vielen Fällen einen Teil der Beiträge zur PKV.

Selbstständige haben ebenfalls die Wahl zwischen GKV und PKV, wobei auch hier die PKV oft günstiger ist. Allerdings müssen Selbstständige in der PKV oft höhere Beiträge zahlen als Angestellte, wenn sie älter werden oder Vorerkrankungen haben.

Es ist daher wichtig, sich vor einer Entscheidung gründlich zu informieren und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Es kann auch sinnvoll sein, eine Beratung bei einem unabhängigen Versicherungsmakler in Anspruch zu nehmen, um eine Entscheidung zu treffen, die den individuellen Bedürfnissen und Finanzen entspricht.

Vorteile der privaten Krankenversicherung

Die private Krankenversicherung bietet eine Reihe von Vorteilen:

Individuelle Tarife – Die PKV bietet eine individuelle Tarifgestaltung, die auf die Bedürfnisse und Wünsche des Versicherten zugeschnitten ist. So kann der Versicherte zum Beispiel entscheiden, ob er eine höhere Selbstbeteiligung wählt, um die monatlichen Beiträge zu senken.

Höhere Leistungen – Die PKV bietet oft höhere Leistungen als die gesetzliche Krankenversicherung, wie zum Beispiel Chefarztbehandlung und Einzelzimmer im Krankenhaus. Auch alternative Heilmethoden wie Homöopathie oder Osteopathie werden oft von der PKV übernommen.

Bessere medizinische Versorgung – Die PKV ermöglicht oft eine bessere medizinische Versorgung, da sie den Zugang zu spezialisierten Ärzten und Krankenhäusern erleichtert.

Schnellere Termine – Da die PKV eine bessere medizinische Versorgung bietet, können Versicherte oft schneller Termine bei Fachärzten und Spezialisten bekommen.

Familienversicherung – Die Krankenversicherung bietet in der Regel eine Familienversicherung an, bei der Familienmitglieder des Versicherten ohne zusätzliche Beiträge mitversichert sind.

Beitragserstattung – Bei vielen Tarifen der privaten Krankenkassen haben Versicherte die Möglichkeit, sich nicht genutzte Leistungen erstatten zu lassen.