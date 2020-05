Noch vor 10 Jahren hatte man deutlich weniger Möglichkeiten, wenn es um den Kauf idealer Geschenke für Freunde und Familienmitglieder ging. Das Internet war noch nicht so stark verbreitet wie heute. Mittlerweile gibt es jedoch unzählige virtuellen Firmen, die ganz besondere Produkte für einzigartige Menschen anbieten. Seither haben neuartige Geschenkideen klassische Mitbringsel und Geburtstagsgeschenke wie ein Strauß Blumen, eine CD, ein Paar Schuhe, Krawatten oder Socken abgelöst. Die meisten Menschen wünschen sich in ihrer Individualität gesehen zu werden, sie wollen keine Massenprodukte haben. Vielmehr streben sie danach, sich von der Masse abzuheben.

Daher haben es sich Online Shops wie Print-Weilburg auf außergewöhnliche Geschenke spezialisiert, die sich für alle Personengruppen eignen. Ob zum Muttertag, zum Geburtstag, zu Weihnachten oder als Mitbringsel für Zwischendurch, der Shop hält für jede Gelegenheit das passende Produkt bereit. Die individualisierbaren und mit persönlicher Note versehenen Geschenke sind einzigartig. Es gibt sie so nicht im Laden zu kaufen. Genau das macht sie so beliebt. Die Beschenkten wissen, dass sich der Schenkende Gedanken gemacht hat, Zeit und Kreativität investiert hat. Das ist viel mehr wert als der einfache Griff in ein Ladenregal. Doch welche Geschenkideen kommen besonders gut an? Wir haben 10 personalisierte Geschenkideen für besondere Anlässe herausgesucht und stelle diese hiermit vor.

1. Magische Tasse mit Traummotiv

Wer die Vorlieben des Beschenkten kennt, weiß auch, welche Motive ihm besonders gefallen. Wie wäre es eine magische Tasse mit einem Bild eigener Wahl zu bedrucken und diese schöne Tasse zu verschenken? Die Tasse wird den Beschenkten bereits beim morgendlichen Kaffee begleiten und auch nach getaner Arbeit hilft sie Stress abzubauen. Gelangen kalte oder heiße Getränke in die Tasse, wird das gewählte Motiv sichtbar und verschwindet, wenn die Tasse leer ist.

2. Etwas zum Kuscheln

Kinder freuen sich immer darüber ein Kuscheltier zu erhalten. Es verkörpert Geborgenheit und lädt zum Träumen ein. Ist es mit dem Namen des Kindes bedruckt, fühlt sich dieses mit dem neuen Plüschtier noch stärker verbunden. Übrigens: Bedruckte Kuscheltiere eignen sich auch für Freunde oder Partner. Hier dürfen es gerne auch paar nette Sprüche sein, die auf dem Shirt des Plüschtiers stehen.

3. Alles im Gepäck

Wenn es auf die Reise durch Nordhessen, wie etwa zur Ski- und Rodelarena Wasserkuppe geht, gilt es vorab einige Utensilien zu packen. Das erfordert eine ausreichend große Tasche. Viel-Reisende freuen sich daher über eine schicke Tasche als Geschenk. Mit einem einzigartigen Bild versehen, wird sie zum Hingucker.

4. Brotdose für die Kleinen

Beim Schulstart gilt es vieles zu beachten. Neben den Formalitäten und den allgemeinen Bedingungen, braucht das Kind eine gute Ausstattung. Diese beginnt bei der Brotdose. Immer mehr Kinder wünschen sich individuelle Brotdosen, auf denen ganz besondere Bilder von ihren Haustieren oder ihren Helden zu sehen sind. Auch Brotdosen gibt es mit persönlicher Note.

5. Schlüsselanhänger für Väter

Männer verlieren häufig ihre Schlüssel. Ein größerer Schlüsselanhänger verringert die Wahrscheinlichkeit. Mit de Foto der Familie bedruckt, können auch Kollegen oder Familienmitglieder den Schlüsselbund der richtigen Person zuordnen.

6. Für mehr Stil in der Wohnung

Ein personalisierter Kerzenhalter kommt ebenso gut an. Dabei leuchtet das Wunschmotiv sogar bei Dunkelheit und erfreut vor allem in der eher depressiven Winterzeit mit schillernden Augenblicken. Die Kerzenhalter bestehen aus Kunststoff oder Keramik, sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und sehen einfach nur wunderschön aus.

7. Super für das Haustier

Hunde und Katzen können schnell verloren gehen, nicht allein deshalb besteht gerade bei Hunden eine Hundemarkenpflicht. Neben der Hundemarke, auf der allgemeine Daten zu finden sind, bietet sich die Anbringung einer individuellen Marke mit dem Namen des Tieres und der Telefonnummer des Halters an. So können verloren gegangene Katzen und Hunde schnell wieder zu Herrchen und Frauchen gelangen.

8. Das Kuschelkissen mit Bild

Verliebte wollen immer zusammen sein. In der Realität geht das jedoch selten, wenn sie beispielsweise aufgrund der räumlichen Entfernung getrennt sind. Ein Kuschelkissen kann den Partner oder die Partnerin zwar nicht ersetzen, doch es hilft beim abendlichen Einschlafen. Damit das Kuschelkissen auf die Partnerschaft zugeschnitten ist, sollte ein Foto oder ein süßer Spruch darauf stehen. In Shops wie bei Print Weilburg kann jeder Verliebte dieses bestellen.

9. Den Kühlschrank verschönern

Ein erstklassiges Geschenk für Zwischendurch findet sich in den bedruckbaren Magneten für den Kühlschrank. Die Magnete halten beispielsweise Notizzettel fest und helfen dabei den Alltag besser zu organisieren. Am besten gleich mehrere Magnete in unterschiedlichen Designs bestellen, um dem Beschenkten ein ganz besonderes Mitbringsel zu geben.

10. Schicke Mousepads – praktisch und formschön

Wer eine Maus am PC integriert hat, benötigt ein Mousepad. Dieses unterstützt den Arbeitsprozess erheblich und dient der Genauigkeit des Mauszeigers. Mousepads mit einem Bild der Familie oder des letzten gemeinsamen Urlaubs kommt besonders gut an. Auch abstrakte Motive machen sich gut. Wer keine eigenen Motiv-Ideen hat, kann sich auf diversen Internetseiten – häufig bei den Anbietern selbst – nach einzigartigen Motiven umschauen und diese Mousepads verschenken.