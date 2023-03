Bauernhof kaufen – Das sollte man beachten

In den heutigen hektischen und stressigen Zeiten sehnen sich plötzlich sogar viele leidenschaftliche Großstädter nach einem beschaulichen Leben auf dem Land. Dies ist kaum verwunderlich, schließlich lockt das Landleben mit viel atemberaubender Natur, sauberer Luft und einem großzügigen Zuhause.

Diejenigen, die bei dem Leben auf dem Land keine Kompromisse eingehen möchten, spielen oft mit dem Gedanken, gleich einen Bauernhof zu kaufen. Doch was sollte eigentlich beachtet werden, wenn dieser Traum bald zur Realität werden soll?

Die Nutzung des Bauernhofes

Hauptsächlich wird mit einem Bauernhof wohl die Haltung von Hühnern, Schweinen, Schafen und Kühen verbunden. Allerdings besteht eine landwirtschaftliche Nutzung durchaus auch im Anbau von Getreide oder Gemüse.

Sollte beim Kauf des Bauernhofes die landwirtschaftliche Nutzung im Fokus stehen, ist es wichtig, dass der neue Eigentümer zumindest die dafür notwendigen beruflichen Grundlagen beherrscht. Ebenfalls sollte er über weiteres essentielles Wissen verfügen, beispielsweise, dass Kraftstoff sicher im Benzintank lagern muss.

Daneben ist darauf zu achten, dass der Bauernhof zumindest zu großen Teilen die Ausstattung aufweist, welche den eigenen Wünschen entspricht. Alternativ sollte eine Möglichkeit zu einem entsprechenden Umbau gegeben sein. Allerdings entstehen dabei natürlich nicht zu vernachlässigende zusätzliche Kosten. Außerdem besteht die Voraussetzung in der Bewilligung der entsprechenden Bauanträge.

Eine Oase der Ruhe für Großstädter schaffen

Eine weitere beliebte Nutzungsart eines Bauernhofs besteht darin, diesen in eine Pension oder ein Hotel zu verwandeln. Dann sollte allerdings klar definiert werden, was die Gäste in der Unterkunft erwarten können.

Der Fokus kann sowohl auf dem reinen Erholungsaspekt liegen, jedoch auch auf den Bedürfnissen von Kindern, etwa in Form des Angebotes von Reiterferien. Einer großen Beliebtheit bei den Städtern erfreuen sich darüber hinaus auch Urlaube auf dem Bauernhof, bei denen sie tatkräftig mithelfen können.

Der Bauernhof als entspanntes Home Office

Der Kauf eines Bauernhofs zeigt sich besonders häufig für Handwerker oder Künstler als attraktiv. Diese möchten in der Natur oft vor allem entspannt leben und arbeiten. Eventuell sind jedoch auch in diesem Szenario einige Umbauten des Bauernhofes erforderlich, die sowohl zu beantragen als auch zu bezahlen sind.

Selbstverständlich besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, einen Bauernhof zu erwerben und diesen dann nicht selbst zu bewirtschaften oder zu bewohnen. Bauernhöfe werden häufig auch verpachtet. Dieses Geschäft kann sich durchaus als lukrativ zeigen.

Umfassende Prüfung vor der Kaufentscheidung

Bei keinem Immobilienkauf lässt sich auf eine umfassende Prüfung des Objekts vor der finalen Kaufentscheidung verzichten – da bildet selbstverständlich auch ein Bauernhof keine Ausnahme.

Sollte ein Bauernhof gefunden worden sein, der sowohl hinsichtlich der Nutzungsabsicht als auch dem Preis und der Lage den persönlichen Wünschen nahe kommt, ist bei der persönlichen Besichtigung vor Ort daher unbedingt sorgfältig und bedacht vorzugehen.

Es gibt durchaus Mängel und Baufälligkeiten, die sich schon bei einem groben Hinsehen erkennen lassen. Dennoch ist in der Regel nicht auf die Beauftragung eines Gutachters zu verzichten. Ein solcher ist in der Lage, auch versteckte Mängel aufzudecken, wie beispielsweise einen Schimmelbefall. Der Gutachter fertigt darüber hinaus einen Zustandsbericht an, welchem entnommen werden kann, welche Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen empfehlenswert sind. Vor dem Kauf ist daneben auch eine Prüfung auf eventuelle Altlasten des Grundstückes durchzuführen.