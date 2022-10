Sparen lernen: So können Kleinanzeigenportale den Geldbeutel schonen

Die meisten Menschen wissen, dass Geld nicht unbegrenzt verfügbar ist. Sie kaufen im Supermarkt nicht alles, was lecker aussieht, und sie leben generell nicht über ihren Verhältnissen. Doch in jüngerer Vergangenheit mussten viele Menschen noch weiter gehen und richtig anfangen zu sparen.

Das ist leichter gesagt, als getan. Denn viele Dinge braucht man einfach. Geht das Smartphone kaputt, braucht es schnell einen Ersatz. Schwanken die Temperaturen, wird neue Kleidung wichtig. Fährt das Auto nicht mehr, steht der Alltag Kopf. Eine Lösung, um bei Neuanschaffungen zu sparen, sind Anzeigenportale wie Viva Kleinanzeigen.

Was wird auf Kleinanzeigenportalen angeboten?

Kleinanzeigenportale funktionieren anders als gewöhnliche Onlineshops. In Onlineshops gibt es feste Preise, die von einem Unternehmen festgelegt werden. Die Produkte sind außerdem in großer Stückzahl verfügbar. Auf Anzeigenportalen stellen hauptsächlich Privatpersonen Produkte und Dienstleistungen ein.

Auch dabei kann ein fester Preis vereinbart werden, doch auch Preisverhandlungen sind möglich. Alles wirkt auf Anzeigenportalen persönlicher. Die Bilder sind meist mit einer Smartphone-Kamera geschossen worden. Die Beschreibung eines Produkts ist oftmals nicht in einwandfreier Rechtschreibung verfasst. Beim Kontakt mit dem Verkäufer wird oft geduzt und informelle Sprache genutzt.

Diese lockere Atmosphäre, die stark von Privatpersonen geprägt ist, bringt nahezu alle Produktkategorien hervor. Gebrauchte Bücher, einmal getragene Kleidungsstücke, veraltete Elektronik und sogar Tiernachwuchs gibt es in großer Zahl. Hinzu kommen Anzeigen für Wohnungen und Dienstleistungen. Wer sparen möchte, kann das über Anzeigenportale also besonders gut realisieren, da es so gut wie nichts gibt, was es nicht gibt.

Hier verbirgt sich das größte Sparpotential

Eines muss klar sein: Um regelmäßig und im großen Stil zu sparen, wird Zeit benötigt. Denn die richtig guten Sparmöglichkeiten verstecken sich häufig ein wenig. Der Idealfall sieht so aus: Ein Produkt, das man gerade benötigt, wird von einer Privatperson in unmittelbarer Umgebung angeboten. Es weist nur minimale Gebrauchsspuren auf. Am Beispiel eines Smartphones heißt das, dass man sich meist mit dem Verkäufer treffen kann. Das Geld wird direkt übergeben, das Smartphone noch vor Ort getestet. In den allermeisten Fällen spart man gegenüber einem Neukauf viel Geld.

Leider läuft es nicht immer so. Kleinanzeigenportale garantieren keine Verfügbarkeit. Unter Umständen gibt es also lange kein Smartphone, das die Erwartungen erfüllt. Dann kann natürlich in einem größeren Umkreis gesucht werden. Nun kommen allerdings Versandkosten hinzu.

Die Sparfüchse der Kleinanzeigenportale suchen daher vorausschauend. Anstatt erst ein neues Smartphone zu suchen, wenn das alte kaputt ist, gucken sie über Wochen und Monate hinweg schon mal in die Anzeigen. Weihnachtsgeschenke suchen sie bereits im Herbst oder sogar schon im Sommer. Wer Umzugshelfer sucht, tut das ebenfalls rechtzeitig. Je mehr man plant, umso mehr kann auch gespart werden.

Die weiteren Vorteile von Kleinanzeigenportalen

Nicht nur auf der Suche nach konkreten Angeboten helfen Anzeigenportale. Viele Menschen lassen sich auch einfach inspirieren. Ähnlich wie auf Social Media kann stundenlang gescrollt werden. Dabei entdeckt man potentielle Geburtstagsgeschenke für die Kinder, Fashion-Highlights oder sogar neue Joboptionen. Denn auch Jobinserate boomen auf Anzeigenplattformen. Gerade Kurzzeit- und Minijobs können hier gefunden werden, um vielleicht die Haushaltskasse etwas aufzubessern.

Ein weiterer Grund dafür, dass Menschen online gerne nach Schnäppchen suchen: die gelebte Nachhaltigkeit. Immer mehr Menschen verstehen, dass man nicht alles immer neu kaufen muss. Dabei entsteht zu viel Müll. Viele gebrauchte Gegenstände haben genau die gleiche Qualität wie Neuware.

Zu guter Letzt können Anzeigenportale nicht nur genutzt werden, um selbst zu sparen. Auch Einnahmen können darüber entstehen. Die gelesenen Bücher, ein ungenutztes Fahrrad, das eingestaubte Regal, die ungetragene Hose – all das kann ohne zusätzliche Kosten einfach inseriert werden. Die meisten Menschen, die durch einen Kauf auf den Geschmack gekommen sind, werden früher oder später selbst zu Verkäufern auf Anzeigenportalen.