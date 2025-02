Der Frühling klopft an: Wintermüde haben Grund zur Hoffnung

Lust auf Frühling? Die Temperaturaussichten für den kommenden Freitag verheißen Gutes. Das Frühlingspaket mit milder Luft, wärmenden Sonnenstrahlen, zwitschernden Vögeln und bunten Krokussen scheint nach einigen Wettermodellen zum Greifen nah. Wie stehen die Chancen, dass es wirklich so kommt?

Für alle, die genug vom Winter haben, stellen die aktuellen Wetterprognosen für Ende nächster Woche einen zarten Frühlingshauch in Aussicht. Niklas Weise, Meteorologe bei WetterOnline, erklärt: „Aktuell hat uns der Winter noch fest im Griff, mit 15 Zentimetern liegt in Berlin so viel Schnee wie seit Jahren nicht mehr. Nächste Woche wird es aber deutlich wärmer.

Das winterliche Hoch verlagert sich in der kommenden Woche langsam, aber stetig weiter nach Nordosteuropa. Damit dreht bei uns die Strömung zunehmend auf südliche Richtungen und im Zusammenspiel mit einem Atlantiktief wird vermehrt milde Luft nach Deutschland transportiert.“

Zweistellige Temperaturen? Nur Geduld

Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis sich die milde Luft gegen die zähe, schwere Kaltluft durchsetzen kann. Am Beispiel Berlin zeigen die Wetterkarten für Anfang kommender Woche noch recht frostige Tage mit unter minus 10 Grad und auch im Wochenverlauf ist das Erreichen der plus 10 Grad noch nicht sicher.

Westen wahrscheinlich im Vorteil

Anders sieht es im Westen aus: Hier zeigen die meisten Wettermodelle zum Ende der kommenden Woche einen deutlichen Anstieg auf zweistellige Werte.

Fraglich ist allerdings noch, ob es eher 10 bis 13 Grad werden oder wie beim europäischen Modell sogar über 15 Grad. Quer über Deutschland könnte jedoch eine Grenze zwischen milder Vorfrühlingsluft und spätwinterlicher Luft verlaufen.

Eine Luftmassengrenze mit Schnee und Eis ist unter Hochdruckeinfluss aber eher nicht zu erwarten, im Gegenteil, die nächste Woche dürfte in weiten Teilen Deutschlands trocken verlaufen.

Die letzten Details sind also noch nicht geklärt, aber vor allem für die Westhälfte verdichten sich die Anzeichen für einen ersten Frühlingshauch.

Frühlingserwachen im Februar hat „Tradition“

Nach den langen Wintermonaten scheint es also auch in diesem Februar ein erstes Frühlingserwachen zu geben.

Blickt man auf die letzten Jahre zurück, wäre das auch nicht ungewöhnlich, denn seit 2019 gab es jedes Jahr in der zweiten Februarhälfte erstmals 15, manchmal sogar 20 Grad.

PM: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH