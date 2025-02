MT startet souverän in die Rückrunde

Auftakt geglückt: Zum Start in die Rückrunde der DAIKIN Handball-Bundesliga feiert die MT Melsungen einen 30:23 (20:12)-Sieg gegen Frisch Auf! Göppingen.

Die MT Melsungen macht im neuen Jahr genau da weiter, wo sie im alten aufgehört hat: Sie gewinnt. In der ausverkauften Rothenbach-Halle geriet der Bundesliga-Spitzenreiter am Samstagabend nie in Gefahr und gewann souverän 30:23 (20:12) gegen Frisch Auf! Göppingen. Und das, obwohl die Nordhessen mehrere Ausfälle zu verkraften hatten.

Von daher war MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo zum Improvisieren gezwungen. In der Defensive stand kein Sipos, kein Moraes in der Innendeckung, sondern Ian Barrufet an der Seite von Elvar Örn Jonsson. Und die Position des Spaniers auf Halb übernahm Bruno Eickhoff, der auch im Vorwärtsgang den Kreis besetzte. Trotz anfänglicher Führungen der Gäste dauerte es nicht lange, bis die Hausherren das Spiel im Griff hatten. Jonsson, Nikolaj Enderleit und Aaron Mensing warfen nach knapp zehn Minuten eine 6:4-Führung heraus.

Dieser Vorsprung war weitere fünf Minuten später nach Barrufets Tempogegenstoß zum 11:7 auf vier Tore angewachsen. Ein guter Zeitpunkt, um Jonathan Svensson seine ersten Momente im MT-Dress zu geben. Und der dankte es prompt mit einer bärenstarken Vorarbeit für Timo Kastening, der frei zum 12:8 (16.) vollstreckte. Das sah auch ohne Motor Erik Balenciaga prima aus, was die Nordhessen im Vorwärtsgang zu bieten hatten. Vor allem dann, wenn es schnell ging.

Die erste positive Torhüter-Aktion der Gäste war erst nach 22 Spielminuten zu verzeichnen. Da stand es bereits 14:10, und MT-Schlussmann Nebojsa Simic war obenauf mit zwei parierten Siebenmetern von Marcel Schiller und weiteren fünf Paraden aus dem Feld. Die MT-Abwehr lief auf Hochtouren. Ein Block hier, ein schneller Steal da – Göppingen wurde regelrecht überrollt. Und Parrondo hatte weitere taktische Überraschungen parat. Wie Neuzugang Svensson im 7-gegen-6 neben Rogerio Moraes am Kreis, was ebenfalls klappte und in eine hochverdiente Acht-Tore-Führung bei Halbzeit mündete.

Was die Melsunger nach Wiederbeginn hinten anrührten, war mit Beton nur unzureichend beschrieben. Hatte Göppingen schon die letzten zweieinhalb Minuten des ersten Durchgangs nicht mehr getroffen, kamen nach dem Seitenwechsel noch weitere achteinhalb hinzu, ehe David Schmidt zum 22:13 (39.) einwarf. Obendrein drehte Simic nach überragender Rettungstat gegen den komplett freien Schiller schon wieder lautstark bejubelte Runden durch die eigene Hälfte. Allerdings: Auch sein Gegenüber Bart Ravensbergen wusste sich zu steigern, so dass sich das Dilemma für die Schwaben in Grenzen hielt.

Die rissen sich im verbleibenden Spieldrittel noch einmal zusammen und hielten dagegen, wo und wie es eben ging. Ohne eine wirkliche Chance jedoch, den Tabellenführer in Verlegenheit zu bringen. Parrondo wechselte munter durch, verteilte Spielzeiten und Belastung, ohne seiner Mannschaft damit Probleme zu bereiten. Besonders erfreulich: Alle eingesetzten Feldspieler der MT trugen sich in die Torschützenliste ein.

Als dann noch der eingewechselte Adam Morawski in seiner ersten Aktion den nächsten Siebenmeter parierte und sich Neuzugang Svensson nach 53 Minuten und dem 28:18 erstmals als Torschütze vor seinem Heimpublikum feiern lassen durfte, war die Welt zum Rückrundenauftakt für nahezu alle Anwesenden in der prall gefüllten Rothenbach-Halle in Ordnung. Zumal Moraes in der Schlussminute noch die 30 vollmachte und aus Sicht der Gastgeber den Schlussstrich unter einen gelungenen Abend zog.

Stimmen:

Roberto Garcia Parrondo: Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten in den vergangenen Wochen personelle Probleme, aber die Mannschaft hat super gearbeitet. Die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. In der zweiten haben wir viel gewechselt, um Kräfte zu schonen für das anstehende Programm.

Ben Matschke: Die MT hat verdient gewonnen. Vor allem in der ersten Hälfte wurde jeder Fehler bestraft. Wir haben zu viele freie Chancen liegengelassen, um dran bleiben zu können. Hinten raus hat die MT das Spiel souverän über die Bühne gebracht.

Info: MT Pressedienst Fotos:©M.Kittner