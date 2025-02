Rugby Europe Championship: Deutschland – Belgien 19:39 (0:18)

Das deutsche 15er-Rugbynationalteam der Männer kommt in dieser Saison der Rugby Europe Championship weiter nicht in Tritt. Im Kasseler Auestadion mussten die Schwarzen Adler vor 5500 Zuschauern im dritten Spiel die dritte Niederlage hinnehmen. Gegen Belgien hatte man am Ende mit 19:39 (0:18) das Nachsehen. Ganz geplatzt ist der WM Traum damit aber noch nicht, denn Rang fünf ist nach wie vor erreichbar. Dafür müsste allerdings in zwei Wochen bei den Niederländern eine Leistungssteigerung und ein Sieg her. Anderenfalls ginge es am Ende sogar noch darum, den Abstieg aus der höchsten EM-Division zu verhindern.

„Natürlich sind wir wieder enttäuscht“, gestand Nationaltrainer Mark Kuhlmann direkt nach dem Spiel. „Jeder im Team bemüht sich nach Kräften, dennoch stagnieren wir im Moment. Es fehlt uns gerade an der internationalen Härte. Wir hatten zu oft das Nachsehen im Kontakt, haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Es braucht jetzt auch mal einen Sieg, aber davon waren wir heute weit entfernt.“

Info: Pressedienst Fotos: © M.Kittner