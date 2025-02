Auszubildende stellen Laser-Aufbauten für Future Space Kassel selbst her

Kassel (24. Januar 2025). Praktische Starthilfe für das neue Laser-Labor im Future Space Kassel: In der Bildungseinrichtung in der Kasseler Innenstadt kommen künftig Laser-Aufbauten zum Einsatz, die Auszubildende der HÜBNER-Gruppe selbst hergestellt und jetzt übergeben haben. Gemeinsam mit der dem Unternehmen verbundenen Stiftung HÜBNER und Kennedy gGmbH erhält der Future Space so praktische und auch finanzielle Unterstützung für das neue Laser-Labor.

Zukunftstechnologie in Eigenfertigung

Hergestellt haben die HÜBNER-Auszubildenden die Laser-Aufbauten im Rahmen einer internen Trainingswoche, die traditionell am Ende des ersten Lehrjahres stattfindet. Die Aufbauten wurden übergeben von den Auszubildenden Annika Schukow, Fabian Eisenberg, Charleen Fuchs und Andre Meyer gemeinsam mit HÜBNER-Geschäftsführer Claus Schäfer sowie Hildegard Weirich, Leiterin der Stiftung Hübner und Kennedy gGmbH.

Bei der Gelegenheit demonstrierten die Auszubildenden Annika Schukow und Fabian Eisenberg die Laser-Aufbauten. „Als Auszubildene haben wir das gesamte Projekt von der Planung bis zur Auslieferung selbstständig umgesetzt“, erklärt Annika Schukow, Auszubildende zur Industriekauffrau und Projektleiterin der Trainingswoche. „Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere selbst hergestellten Aufbauten künftig zur Ausbildung junger Menschen eingesetzt werden.“

Junge Menschen in Zukunftsfeldern fördern

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, einen praktischen Beitrag zur Förderung der Kompetenzen junger Menschen in einem so spannenden und zukunftsträchtigen Geschäftsfeld leisten zu können“, sagt Claus Schäfer, Geschäftsführer der HÜBNER-Gruppe. „Der Markt rund um Lasertechnologie und Photonik wächst und ist ein spannendes Zukunftsfeld. Wir werden künftig auf kluge Köpfe angewiesen sein, die in diesem Bereich Lösungen entwickeln und konstruieren. Auch deswegen unterstützen wir die Arbeit des Future Space sehr gerne.“

Future Space: Naturwissenschaften im Fokus

Der Future Space ist ein Ort in der Kasseler Innenstadt, in dem Interessierte aller Altersklassen ihr Wissen über naturwissenschaftliche Themen in kreativen Räumen erweitern und selbst experimentieren können. Die Stiftung Hübner und Kennedy gGmbH fördert das Future Space seit seiner Gründung. Mit ihrer Unterstützung ist in der Wilhelmstraße 5 – gegenüber dem Future Space – ein neues Laser-Labor entstanden, das künftig als öffentlicher Showroom für Lasertechnik eingesetzt wird.

Dieser Raum soll die Besucherinnen und Besucher über die Chancen der Lasertechnologie informieren und begeistern. Besonders junge Menschen wie Schülerinnen und Schüler sollen hier von dem anschaulichen Angebot zur Lasertechnik profitieren. Unter anderem werden dort Grundlagen der Quantenmechanik erklärt und demonstriert. Der neue Showroom wird am Donnerstag, 27. März, zwischen 16 und 18 Uhr das erste Mal für die Öffentlichkeit geöffnet sein.

Stiftung fördert MINT-Projekte

Die Stiftung Hübner und Kennedy gGmbH legt einen besonderen Schwerpunkt auf Projekte im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). „In einer Arbeitswelt, die zunehmend von digitalen und KI-gestützten Technologien geprägt sein wird, sind Kompetenzen im Bereich Lasertechnik und Quantentechnologie zukunftsweisend“, betont Hildegard Weirich, Leiterin der Stiftung HÜBNER und Kennedy gGmbH. „Deshalb ist es wichtig, das Interesse junger Menschen für dieses komplexe und hochtechnische Themenfeld zu wecken, damit diese ihre eigenen Potentiale darin erkennen. Auch künftig wird die Stiftung Hübner und Kennedy gGmbH MINT-Projekte in der Region Kassel fördern.“

Investition in die Fachkräfte von morgen

Die HÜBNER-Gruppe legt als Ausbildungsbetrieb großen Wert darauf, Nachwuchskräfte möglichst gut auf das Berufsleben vorzubereiten und Forschungs- und Bildungseinrichtungen in der Region zu fördern. Die Trainingswoche ist dabei ein wichtiger Baustein, in der alle HÜBNER-Auszubildenden am Ende des ersten Lehrjahres ihr bereits erlerntes organisatorisches und technisches Know-how in einem Praxisprojekt unter Beweis stellen.

Photonics ist neben Mobility Rail, Mobility Road und Material Solutions der jüngste Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe. Die HÜBNER-Laserprodukte werden unter anderem in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung, Life Sciences-Anwendungen wie der Mikroskopie und Spektroskopie und der Industrieproduktion angewendet.

Weiterhin großer Stellenwert für die Ausbildung bei HÜBNER

Ausbildung hat seit jeher einen großen Stellenwert bei HÜBNER, betonte Geschäftsführer Claus Schäfer: „Junge Menschen ins Berufsleben zu begleiten und so die Fachkräfte von morgen auszubilden, gehört seit vielen Jahren zu unserem Selbstverständnis. Trotz aktueller wirtschaftlicher Herausforderungen werden wir auch weiterhin Ausbildungsplätze an unserem Hauptsitz Kassel anbieten.“

Bewerbungen sind auch für das Ausbildungsjahr 2025 noch möglich. HÜBNER sucht Interessenten für Ausbildungen zu Maschinen- und Anlagenführer:innen, Fachinformatiker:innen Systemintegration, Mechatroniker:innen, Industriemechaniker:innen, Industriekaufleuten sowie Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement. Im HÜBNER-Karriereportal können Interessierte im Bereich „Stellenangebote“ direkt ihre Bewerbungen hochladen: https://jobs.hubner-group.com.

Weitere Informationen zur Ausbildung bei HÜBNER unter: https://jobs.hubner-group.com/go/Ausbildung/3845801/

Mehr Informationen zum Future Space auf: www.futurespace.org

