VDS Kassel begeistert mit Vortrag von Dr. Hans D. Baumann über künstliche Intelligenz, Bild und Sprache

Kassel. Am 14. April 2026 fand im Restaurant Bootshaus Kassel ein besonderer Abend im Rahmen des Stammtisches des Vereins Deutsche Sprache Region Kassel statt. Nach einer längeren Pause und umfassender Renovierung des traditionsreichen Veranstaltungsortes wurde das Wiedersehen in geselliger Runde zu einem inhaltlich wie atmosphärisch eindrucksvollen Ereignis.

Im Mittelpunkt des Abends stand ein hochkarätiger Vortrag von Dr. Hans D. Baumann, vielen auch bekannt als Doc Baumann. Der renommierte Kunstwissenschaftler gilt als eine der prägenden Persönlichkeiten im Bereich der digitalen Bildbearbeitung und künstlichen Intelligenz. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich intensiv mit der Entwicklung und Wirkung von Bildern und gehört zu den frühen Pionieren der digitalen Bildgestaltung. Bereits seit den achtziger Jahren arbeitet er mit computergestützter Bildbearbeitung, seit 2016 auch mit bildgenerativer künstlicher Intelligenz. Seine Expertise spiegelt sich in mehr als vierzig veröffentlichten Büchern sowie zahlreichen Fachartikeln wider.

In seinem Vortrag mit dem Titel „Künstliche Intelligenz, Bilder, Sprache“ gelang es Baumann auf eindrucksvolle Weise, die Wechselwirkungen zwischen technologischer Entwicklung, visueller Wahrnehmung und sprachlicher Ausdruckskraft aufzuzeigen. Dabei spannte er den Bogen von den Anfängen digitaler Bildverarbeitung bis hin zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Besonders deutlich wurde, wie stark sich Bild und Sprache gegenseitig beeinflussen und welche Bedeutung ihnen in einer zunehmend digitalisierten Welt zukommt.

Die Veranstaltung bot nicht nur fundierte fachliche Einblicke, sondern regte auch zu intensiven Diskussionen an. Gerade im Kontext des Vereins Deutsche Sprache wurde spürbar, welchen Stellenwert die deutsche Sprache als kulturelles Gut einnimmt. Die Teilnehmer erlebten einen Abend, der die Schönheit, Ausdruckskraft und Bedeutung der Sprache in Verbindung mit modernen Technologien eindrucksvoll unterstrich.

Der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache Region Kassel, Dr. Normann Günther, begrüßte die Gäste und führte durch den Abend. Die gelungene Kombination aus fachlichem Anspruch und persönlicher Atmosphäre machte die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für alle Anwesenden.

Die Nordhessen Rundschau war vor Ort und hat die Veranstaltung redaktionell begleitet. Freuen Sie sich auf ausführliche Interviews mit Dr. Hans D. Baumann sowie mit dem Vorsitzenden des VDS – Dr. Normann Günther.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.

Weiterführende Informationen zum Verein Deutsche Sprache finden Sie unter: https://vds-ev.de/

Kontakt per E Mail: info(a)vds-ev.de

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