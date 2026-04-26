Donnerstag für Neugierige: Synthetische Biologie – Leben aus dem Baukasten?

Am 23. April bot der Future Space mit einem weiteren „Donnerstag für Neugierige“ einen fundierten Einblick in eines der spannendsten Forschungsfelder der Gegenwart: die synthetische Biologie. Referentin Dr. Heike Ziegler führte das Publikum sachlich und zugleich anschaulich durch eine Disziplin, die zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Im Zentrum des Vortrags stand die Idee, biologische Systeme nicht nur zu verstehen, sondern gezielt zu gestalten. Die synthetische Biologie verbindet klassische Disziplinen wie Molekularbiologie und Biotechnologie mit ingenieurwissenschaftlichen Ansätzen. Gene, regulatorische Elemente und Stoffwechselwege werden dabei als kombinierbare Module betrachtet, vergleichbar mit einem Baukastensystem.

Anhand aktueller Beispiele wurde deutlich, welches Potenzial in diesem Ansatz steckt. Mikroorganismen lassen sich so verändern, dass sie gezielt Wirkstoffe produzieren, Biokunststoffe herstellen oder sogar Kohlendioxid binden. Gerade im Kontext globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit eröffnen sich hier neue Perspektiven.

Ein besonderer Fokus lag auf den zugrunde liegenden Konzepten, etwa synthetischen genetischen Schaltkreisen oder neu konstruierten Stoffwechselwegen. Diese ermöglichen es, biologische Prozesse präzise zu steuern und für konkrete Anwendungen nutzbar zu machen.

Über die rein technische Ebene hinaus wurden auch weiterführende Fragen angesprochen. Dazu gehört etwa die Idee der Panspermia, also die Möglichkeit, dass Leben zwischen Planeten transportiert werden könnte, beispielsweise durch Meteoriten. Solche Überlegungen erweitern den Blick auf die Herkunft und Verbreitung von Leben im Universum.

Ebenso wurden sogenannte Mirror Molecules thematisiert. Dabei handelt es sich um spiegelbildlich aufgebaute Moleküle, die in der Natur oft nur in einer bestimmten Form vorkommen. Die synthetische Biologie eröffnet hier die Möglichkeit, alternative biochemische Systeme zu erforschen, mit potenziell weitreichenden Konsequenzen für Medizin und Grundlagenforschung.

Auch die grundlegende Bedeutung der Photosynthesis wurde im Kontext der Lebensprozesse deutlich. Sie bildet die Basis nahezu allen Lebens auf der Erde, da sie Energie aus Sonnenlicht in chemische Energie umwandelt, Sauerstoff produziert und damit die Grundlage für komplexe Ökosysteme schafft.

Abschließend widmete sich der Vortrag den ethischen und gesellschaftlichen Implikationen. Die gezielte Konstruktion von Leben wirft grundlegende Fragen auf: Wo liegen die Grenzen des Machbaren? Welche Verantwortung trägt die Forschung? Und wie lassen sich Chancen und Risiken sinnvoll abwägen?

Der Abend zeigte eindrucksvoll, dass die synthetische Biologie nicht nur ein technologisches Zukunftsfeld ist, sondern auch ein Anlass, über die Grundlagen des Lebens selbst neu nachzudenken.

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