Blick auf unseren Heimatstern – Sonnenbeobachtung am SFN

Am Samstag, den 25. April 2026, führte der AAK von 15 bis 17 Uhr eine öffentliche Sonnenbeobachtung an der Sternwarte auf dem SFN durch. Im Rahmen der Veranstaltung konnten Besucherinnen und Besucher die Sonne mithilfe spezieller Sonnenfilter sicher durch Teleskope beobachten.

„Im Fokus standen dabei Sonneneruptionen sowie feine Gasstrukturen auf der Sonnenoberfläche und am Sonnenrand. Mit einem H-Alpha-Filter konnten Protuberanzen beobachtet werden – große, bogenförmige Plasmastrukturen aus Wasserstoff, die durch magnetische Felder über den Sonnenrand hinausreichen. Der H-Alpha-Filter isoliert dabei eine sehr schmale Spektrallinie des Wasserstoffs (656,28 nm) und macht so Details der Chromosphäre sichtbar, die im weißen Licht nicht erkennbar sind.

Auch im sichtbaren Licht konnten die Besucher die Sonne und ihre Flecken mithilfe spezieller Sonnenfilter sicher beobachten. Dabei wurde auch die Granulation der Sonnenoberfläche sichtbar – ein körniges Muster, das durch auf- und absteigende heiße Plasmaströmungen in der Photosphäre entsteht.

Um 16 Uhr hielt Mark Woskowski vom Astronomischen Arbeitskreis Kassel einen Kurzvortrag. Darin erläuterte er den Aufbau der Sonne, die Energieerzeugung durch Kernfusion sowie den Einfluss der Sonne auf die Erde, etwa durch Sonnenstrahlung, Sonnenwind und damit verbundene Phänomene wie Polarlichter sowie mögliche Auswirkungen auf Satelliten und Stromnetze. Zudem ging er auf die Voraussetzungen sicherer Sonnenbeobachtung ein: Der Einsatz geeigneter, professioneller Sonnenfilter und die korrekte Handhabung der Instrumente sind unerlässlich, um Augenschäden zu vermeiden.

Die Veranstaltung war gut besucht. Der Astronomische Arbeitskreis Kassel kündigte an, auch künftig weitere öffentliche Beobachtungsangebote durchzuführen.

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