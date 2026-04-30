DWARFLAB veröffentlicht neue App- und Firmware-Updates für die Dwarf-Familie (Beta-Version)

Gute Nachrichten für Nutzer der DWARF Smart-Teleskope: Mit der aktuellen Beta-Version der DWARFLAB App sowie einer neuen Firmware wurden zahlreiche Funktionen erweitert und verbessert. Die Software-Updates gelten für das DWARF 3, DWARF 2 und DWARF Mini.

Die DWARFLAB App (Version 3.4.0 – Beta) bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Besonders hervorzuheben ist der neue Milchstraßenmodus für das DWARF 3 und das DWARF Mini, der in Kombination mit AR-Framing eine präzisere Ausrichtung ermöglicht. Auch das „Stellar Studio“ wurde erweitert und bietet nun Funktionen wie Sternreduzierung, Spikes sowie einen „Nur Sterne“-Modus für gezielte Bildbearbeitung.

Zusätzlich wurde der „Sky Atlas“ deutlich verbessert. Nutzer profitieren hier von neuen Filtermöglichkeiten, einer optimierten Vorschau sowie einem integrierten Zielanzeiger. Ebenfalls neu ist ein Sprachassistent, der die Bedienung weiter vereinfacht. Praktisch: Für die neueren Modelle wurde eine automatische Abschaltfunktion integriert, die sich bei Bedarf auch deaktivieren lässt.

Auch auf Firmware-Seite gibt es ein Update: Die Version 1.5.0.1 (Beta) erweitert die Funktionen der Teleskope deutlich. Der Milchstraßenmodus wird nun vollständig unterstützt, während die „Mega Stack“-Funktion das erneute Stacken von Sternspuren ermöglicht – ein klarer Vorteil für Astrofotografie-Fans.

Darüber hinaus wurde die Tracking-Leistung bei Tageslicht optimiert und die Stabilität des Systems durch die Behebung bekannter Fehler verbessert.

Da es sich um eine Beta-Version handelt, können einzelne Funktionen noch in Entwicklung sein oder sich im weiteren Verlauf ändern. Insgesamt bringen die Updates jedoch bereits jetzt funktionale Erweiterungen sowie spürbare Verbesserungen in Bedienung und Leistung – ein vielversprechender Ausblick für alle Nutzer der DWARF-Serie.

Im Praxistest konnte die Beta-Version bereits überzeugen. Besonders die neue Spike-Funktion zeigte sich zuverlässig und liefert ansprechende Ergebnisse. Auch bei aktuellen Sonnenaufnahmen fiel eine verbesserte Schärfeeinstellung positiv auf: Sowohl Umbra als auch Penumbra werden deutlich klarer und kontrastreicher dargestellt. „Alle anderen Funktionen werden wir noch testen.“

Links zum Update für Android und iOS: https://www.dwarflab.com/us/pages/dwarflab-app-firmware-download

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© NHR