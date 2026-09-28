Code Week in Kassel: Tüfteln, Programmieren und Forschen im Future Space

Kassel. Programmieren, experimentieren, konstruieren und selbst ausprobieren: Die Code Week Nordhessen bringt auch in diesem Jahr Kinder und Jugendliche mit digitalen Technologien und naturwissenschaftlichen Themen in Kontakt. Vom 26. September bis zum 25. Oktober 2026 finden in der Region zahlreiche Workshops und Mitmachangebote statt. Ein zentraler Ort ist der Future Space in der Wilhelmsstraße in Kassel.

Der Auftakt im Future Space fand am 26. September statt. Unter dem Motto der Code Week konnten Kinder, Jugendliche und Familien verschiedene technische und naturwissenschaftliche Angebote kennenlernen. Dabei geht es nicht nur um das klassische Programmieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen selbst tüfteln, experimentieren und eigene Ideen umsetzen.

Der Future Space versteht sich dabei als offener Lernort, an dem Wissen durch praktisches Arbeiten vermittelt wird. Die gemeinnützige Einrichtung verbindet Naturwissenschaften, Technik und digitale Bildung und stellt ihre Angebote kostenfrei zur Verfügung.

Vom Roboter bis zum eigenen 3D Modell

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Code Week liegt auf dem praktischen Umgang mit digitalen Technologien. Beim Workshop „Mission Ozobot“ lernen Jugendliche beispielsweise, wie kleine Roboter mithilfe von Farben, Codes und einfachen Programmierbefehlen gesteuert werden können. Eigene Strecken werden entwickelt, Aufgaben gelöst und die Programme anschließend Schritt für Schritt verbessert.

Auch der 3D Druck gehört zum Programm. Bei der „3D Druck Challenge“ entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst am Computer eigene Modelle. Dafür kommt die browserbasierte Software Tinkercad zum Einsatz. Aus geometrischen Grundformen entstehen eigene Konstruktionen, die anschließend für den 3D Druck vorbereitet und als reales Objekt hergestellt werden. Der Workshop zeigt damit anschaulich den Weg von einer digitalen Idee bis zum fertigen Gegenstand.

Der 3D Druck ist im Future Space dabei kein reines Thema der Code Week. Bereits bei den diesjährigen MINT Ferien wurden mit Tinkercad digitale Modelle entworfen und anschließend mit 3D Druckern gefertigt.

DNA wird zum Forschungsobjekt

Auch die Verbindung von Informatik und Biologie spielt im aktuellen Programm eine Rolle. Beim Workshop „DNA Detektive – Bioinformatik mit digitalen Werkzeugen entdecken“ am 7. Oktober beschäftigen sich Jugendliche mit DNA und Proteinsequenzen. Mithilfe frei verfügbarer Bioinformatik Plattformen können Sequenzen analysiert, Datenbanken durchsucht und Genome verschiedener Organismen miteinander verglichen werden. Dabei kommen digitale Werkzeuge zum Einsatz, wie sie auch in der modernen biologischen und medizinischen Forschung verwendet werden.

Der Future Space bietet darüber hinaus das bekannte Projekt „DNA to go“ an. Dabei isolieren Schülerinnen und Schüler ihre eigene DNA aus Mundschleimhautzellen und können die gewonnene DNA in einem kleinen Glasfläschchen mit nach Hause nehmen. In der Variante „DNA to go und DNA glow“ wird zusätzlich die Struktur der DNA als Doppelhelix untersucht.

Damit wird ein zunächst abstraktes Thema unmittelbar erfahrbar: Die eigene Erbinformation wird vom wissenschaftlichen Untersuchungsobjekt zu etwas, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst isolieren und sichtbar machen können.

Digitale Bildung zum Ausprobieren

Die Code Week Nordhessen möchte Kindern und Jugendlichen zeigen, dass digitale Technologien nicht nur aus fertigen Apps und Geräten bestehen. Wer selbst programmiert, einen Roboter steuert, ein 3D Modell konstruiert oder biologische Daten analysiert, kann nachvollziehen, wie digitale Anwendungen und moderne Forschung funktionieren.

In Nordhessen ist die Code Week bereits seit 2019 als Regio Hub aktiv. Der Future Space gehört zu den regionalen Partnern, die das Programm mit Workshops und eigenen Angeboten gestalten.

Auch über die Code Week hinaus bleibt der Future Space ein Ort für praktische MINT Bildung. Die Einrichtung ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Angebote richten sich an Schulklassen, andere können von Kindern, Jugendlichen und Familien besucht werden.

Die aktuellen Code Week Angebote im Future Space reichen damit von Robotik und Programmierung über Bioinformatik bis zum 3D Druck. Im Mittelpunkt steht dabei immer das eigene Ausprobieren: Aus einer Idee soll ein Experiment, ein Programm, ein Modell oder schließlich ein selbst geschaffenes Ergebnis werden.

Link: Code Week

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