MINT meets Metal: Mathematik, Informatik Chemie und Physik auf Konzerten
Du hast was zwischen den Ohren – dann gibt’s was auf die Ohren!
Eine kluge und laute Fortbildung für Metalheads, MINT-Fans, Nerds und alle, die wissen wollen, was Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik mit Metal zu tun haben.
MINT meets Metal verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit Musik, Alltag und Popkultur. Wissenschaft wird nicht nur erklärt, sondern erlebt – unterhaltsam, anschaulich und mit ordentlich Lautstärke.
Für wen?
Lineup
Warm-Up: Metal mehr als Musik – vom Überleben auf Festivals
Cornelia Kramm-Rettberg, Future Space
Zwischen Headbanging und Circle Pit – Die Mathematik im Metal-Publikum
Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri und Prof. Dr. Andreas Meister, MINT Hub Kassel
Riffs und Akkorde – Gitarrensounds und Musiktheorie
Daniel Zimmermann, Metal-Gitarrist und Lehrer
Bang Bang Bang Bang – Mind Your Head
Dr. Jürgen Truß, Radiologe und Veranstalter KulturZelt
Feuer und Flamme für Musik – Pyrotechnik in der Show
Frank Rehrmann, Pyrotechniker
Prämierung des coolsten Shirts
Von A wie Alternative bis V wie Viking – Metal-Genres checken
Dirk Schneider, 98Records und Masters of Cassel Veranstalter#
Text & Grafik © Future Space