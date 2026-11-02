MINT meets Metal: Mathematik, Informatik Chemie und Physik auf Konzerten

MINT meets Metal: Mathematik, Informatik Chemie und Physik auf Konzerten

Du hast was zwischen den Ohren – dann gibt’s was auf die Ohren!

Eine kluge und laute Fortbildung für Metalheads, MINT-Fans, Nerds und alle, die wissen wollen, was Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik mit Metal zu tun haben.

MINT meets Metal verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit Musik, Alltag und Popkultur. Wissenschaft wird nicht nur erklärt, sondern erlebt – unterhaltsam, anschaulich und mit ordentlich Lautstärke.

 

Für wen?

Metalheads und Musik-Freaks
MINT-Begeisterte und Nerds
Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte
Musikerinnen und Musiker

Lineup

Warm-Up: Metal mehr als Musik – vom Überleben auf Festivals

Cornelia Kramm-Rettberg, Future Space

 

Zwischen Headbanging und Circle Pit – Die Mathematik im Metal-Publikum

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri und Prof. Dr. Andreas Meister, MINT Hub Kassel

Riffs und Akkorde – Gitarrensounds und Musiktheorie

Daniel Zimmermann, Metal-Gitarrist und Lehrer

 

Bang Bang Bang Bang – Mind Your Head

Dr. Jürgen Truß, Radiologe und Veranstalter KulturZelt

 

Feuer und Flamme für Musik – Pyrotechnik in der Show

Frank Rehrmann, Pyrotechniker

 

Prämierung des coolsten Shirts

 

Von A wie Alternative bis V wie Viking – Metal-Genres checken

Dirk Schneider, 98Records und Masters of Cassel Veranstalter#

Text & Grafik © Future Space

NHR

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