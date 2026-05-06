Urbane Waldgärten sind „Naturschutzprojekt des Jahres 2026

Große Anerkennung für ein zukunftsweisendes Projekt: Die Stadt Kassel wurde vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ für ihre „Urbanen Waldgärten“ als „Naturschutzprojekt des Jahres 2026“ ausgezeichnet.

Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen der diesjährigen Jahresversammlung des Bündnisses in Kassel. Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Zweckverband Knüllgebiet, der für sein Projekt „Ökologisches Grünflächenmanagement in den Siedlungsgebieten des Naturparks Knüll“ geehrt wurde.

Die beiden besonderen Gärten am Wahlebach und in Helleböhn hat das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel realisiert. „Ich freue mich nicht nur über die gelungenen Gemeinschaftsgärten, sondern auch über den großen Erfolg, den die Flächen zur Artenvielfalt beitragen,“ sagt Dr. Anja Starick, Leiterin des Umwelt- und Gartenamtes. Ein weiterer Modellstandort ist im Rahmen des bundesweiten Verbundvorhabens durch die Projektpartner in Berlin entstanden. Wissenschaftlich begleitet und koordiniert wird das Projekt „Urbane Waldgärten“ von der Universität Potsdam.

Grüne Oasen für alle – mitten in der Stadt

Die Urbanen Waldgärten in Kassel sind weit mehr als klassische Grünanlagen: Sie sind lebendige Orte der Begegnung, der Umweltbildung und des nachhaltigen, regionalen Lebensmittelanbaus. Hier wachsen Obst, Gemüse, Kräuter und Wildpflanzen in einem mehrschichtigen System – inspiriert von natürlichen Wäldern. Waldgärten bringen das Beste aus Wald und Garten zusammen, sie bilden langfristig stabile Ökosysteme, tragen zur Frischluftproduktion und Kühlung der Städte bei, sind Lebensräume für Artenvielfalt und liefern nebenbei Obst, Kräuter und (Wild-) Gemüse.

Was macht die Urbanen Waldgärten so besonders?

Gemeinsam geplant, gemeinsam gewachsen, gemeinsam erfolgreich: Die Urbanen Waldgärten sind ein echtes Gemeinschaftsprojekt. In einem intensiven Beteiligungsprozess wurden die Flächen zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern geplant und gestaltet. Planungsworkshops, Mitmachbaustellen und viele engagierte Hände haben dazu beigetragen, dass auf ehemaligen Wiesenflächen lebendige, vielfältige Waldgartenlandschaften entstanden sind. Mit der Eröffnung der Waldgärten in den Jahren 2023 und 2024 haben sich vor Ort engagierte Gruppen gebildet, die die Flächen pflegen und weiterentwickeln.

Wie hat sich die Artenvielfalt entwickelt?

Der Erfolg des Projektes lässt sich auch in Zahlen aus der Forschung messen. So ist die Artenzahl der Pflanzen im Waldgarten am Wahlebach um das Sechsfache gestiegen, von 43 Arten auf 272 Pflanzenarten. Im Waldgarten am Helleböhnweg liegen ähnliche Ergebnisse vor. Auch die Artenvielfalt der Tiere hat zugenommen, so stieg die Gesamtzahl der Wildbienen beispielsweise im Waldgarten am Wahlebach von 15 auf 48, davon fünf Rote-Liste Arten und in Helleböhn von 28 auf 44 mit sieben Rote-Liste-Arten.

Insgesamt hat die Artenvielfalt an beiden Standorten erheblich zugenommen. Ein tolles Ergebnis, das zeigt, wie gut Biodiversität in einer Stadt durch menschengemachte Projekte gefördert werden kann.

Mitmachen ausdrücklich erwünscht!

Die Urbanen Waldgärten leben vom Engagement der Menschen vor Ort – und genau hier setzt die Einladung an alle Kasselerinnen und Kasseler an: Ob mit oder ohne Gartenerfahrung, allein, mit Familie oder Freundeskreis – alle sind willkommen, sich einzubringen. Gemeinsam gärtnern, ernten, lernen und die Natur erleben: Die Waldgärten bieten zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden oder einfach die besondere Atmosphäre zu genießen.

Die Stadt Kassel lädt alle Interessierten herzlich ein, die Urbanen Waldgärten kennenzulernen und mitzugestalten. Ob beim gemeinsamen Gärtnern, bei Workshops oder einfach beim Erkunden der vielfältigen Pflanzenwelt – hier wächst nicht nur die Natur, sondern auch die Gemeinschaft.

Feierabendgärtnern – der perfekte Einstieg

Einmal pro Woche heißt es: Gemeinsam anpacken, austauschen, ernten und genießen – mittwochs um 16 Uhr im Waldgarten im Helleböhnweg und donnerstags um 16.30 Uhr im Waldgarten am Wahlebach.

Zusätzlich gibt es im Mai eine gemeinschaftliche Pflegeaktion mit kostenfreier Mittagsverpflegung in beiden Waldgärten: Samstag, 16. Mai, von 10 bis 15 Uhr im Waldgarten im Helleböhnweg und am Samstag, 23. Mai, von 10 bis 15 Uhr im Waldgarten am Wahlebach. Die Treffen sind offen für alle. Die Gärtnerinnen und Gärtner des Umwelt- und Gartenamtes der Stadt Kassel begleiten fachlich und freuen sich auf neue Gesichter.

Was wird noch angeboten?

Die Waldgärten bieten zudem Führungen und Workshops, Kurse in Kooperation mit der Volkshochschule, Umweltbildungsangebote für Kitas und Schulen sowie Ferienaktionen für Kinder. Wer Fragen hat oder Lust hat mitzumachen, kommt einfach beim Feierabendgärtnern vorbei oder kontaktiert das Waldgarten-Team der Stadt Kassel unter kassel@urbane-waldgärten.de

Hintergrund

Das Projekt „Urbane Waldgärten: Mehrjährig, mehrschichtig, multifunktional“ wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

PM: Stadt Kassel