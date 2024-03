„Future Space eröffnet zweiten Standort: Ein Meilenstein für Kassel’s Bildungslandschaft und Innovation“

Gestern war ein denkwürdiger Tag für das Team des Future Space in Kassel. Nach einem ereignisreichen Jahr voller Herausforderungen und Erfolge war es endlich soweit: Der zweite Standort in der Wilhelmstraße wurde feierlich eröffnet. Die Vorfreude und Aufregung im Team waren spürbar, als die Türen zu den neuen Räumlichkeiten geöffnet wurden, die nun Platz für noch mehr spannende Kurse und Experimente bieten.

Besonders spannend ist die Erweiterung der Bereiche Biologie und Laser-Technik. In den großzügigen neuen Räumen finden Workshops statt, die es den Teilnehmern ermöglichen, in Klassenstärke an faszinierenden Experimenten teilzunehmen. Unter der Leitung von Dr. Heike Ziegler, können die Besucher beispielsweise den genetischen Fingerabdruck erstellen oder sich mit der Sequenzierung von DANN auseinandersetzen.

Ein besonderer Höhepunkt des Tages war zweifellos die Zeitmaschine von Doc Brown, die großzügigerweise von Adolf Stuparek zur Verfügung gestellt wurde. Die futuristische Maschine zog die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich und bot einen faszinierenden Einblick in die Welt der Science-Fiction.

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik ließen es sich nicht nehmen, an der Eröffnungsveranstaltung teilzunehmen. Neben Mark Weinmeister, dem Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Kassel, und Stadträtin Helga Weber, die den Oberbürgermeister Sven Schoeller vertrat, gesellte sich auch Timon Gremmels, Minister für Wissenschaft und Forschung, per Videoübertragung zu den Ehrengästen. Ihre Anwesenheit unterstrich eindrucksvoll die Bedeutung des Future Space für die Region und seine herausragende Rolle als zentraler Ort für Bildung und Innovation.

Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich sowohl im neuen als auch im etablierten Future Space an den verschiedenen Lerninseln über die Bereiche Biologie, Lasertechnik und Wellenphysik zu informieren. Von DNA-Extraktion bis hin zu spannenden Experimenten mit Lasern konnten die Besucher hautnah erleben, wie Wissenschaft und Technologie ihr Leben beeinflussen können.

Insgesamt war die Eröffnung des zweiten Standorts des Future Space ein voller Erfolg und markierte einen wichtigen Meilenstein für das Team und die Gemeinschaft von Kassel. Die neuen Räumlichkeiten versprechen eine aufregende Zukunft voller Lernen, Entdeckungen und Innovationen.

