Wehlheider Kirmes lockt Besucher in Kassel

Seit Freitag hat in Kassel die traditionelle Wehlheider Kirmes ihre Tore geöffnet. Das beliebte Volksfest zieht seit vielen Jahren zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Stadtteil Wehlheiden und sorgt mit Fahrgeschäften, Buden und kulinarischen Angeboten für ausgelassene Stimmung.

 

Ein Höhepunkt war der farbenfrohe Festumzug am Samstag, der mit geschmückten Wagen, Musikgruppen und zahlreichen Vereinen durch die Straßen von Wehlheiden zog. Viele Kasseler Vereine waren dabei vertreten, darunter die TG Wehlheiden, die Zissel-Hoheiten mit Zisselkönigin Nicole Vogelmann, Zisselprinzessin Patricia Koch und Fullenixe Nika Weber, die Karneval Gesellschaft Die Pääreschwänze e.V., die Waldauer Enten-Kirmes, die American Footballer der Kassel Titans sowie viele weitere Vereine. Sie sorgten gemeinsam für eine bunte und stimmungsvolle Atmosphäre, die von den zahlreichen Schaulustigen begeistert aufgenommen wurde.

Neben klassischen Attraktionen wie Karussells und Schießbuden laden auch Live-Musik und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zum Verweilen ein. Viele Familien nutzten den Tag für einen Bummel über den Festplatz. Die Kirmes gilt als fester Bestandteil des Kasseler Veranstaltungskalenders und verbindet Geselligkeit mit Tradition.

Bis in die Abendstunden hinein dürfen sich Gäste auf ein buntes Treiben und gesellige Begegnungen freuen.

Link: https://wehlheider-kirmes.de/kirmesprogramm/

