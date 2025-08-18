Maurer’s Baikschopp startet Fahrradspendenaktion für australische Handballer

Kassel zeigt Herz und Sportsgeist. Im September reist die erfolgreiche Handballmannschaft der Sydney Uni Handball Club nach Nordhessen. Frisch gekürte Ozeanien Champions 2025 wollen die Spieler während ihres Aufenthalts nicht nur sportlich glänzen, sondern auch Kassel auf ganz besondere Weise entdecken, nämlich mit dem Fahrrad.

Damit dieser sportliche Kulturaustausch gelingt, ruft Maurer’s Baikschopp zu einer besonderen Spendenaktion auf. Gesucht werden 25 funktionsfähige Fahrräder ohne Motor, die den australischen Gästen für zwei bis drei Wochen Mobilität ermöglichen sollen.

„Wir möchten den Sportlern die Möglichkeit geben, Kassel aktiv zu erleben. Fahrräder sind dafür das ideale Fortbewegungsmittel, nachhaltig, sportlich und gemeinschaftsstiftend“, erklärt René Wehnhardt von Maurer’s Baikschopp.

Viele Menschen haben ein Rad im Keller, das sie nicht mehr nutzen. Genau diese Fahrräder sollen nun eine zweite Chance bekommen. Das Team von Maurer’s Baikschopp prüft und repariert die Räder und stellt sie anschließend den Gästen aus Australien zur Verfügung. Nach dem Aufenthalt der Handballer werden die Fahrräder nicht einfach eingelagert, sondern an bedürftige Menschen in der Region weitergegeben.

So wird aus einem Projekt gleich doppelte Hilfe, für die internationalen Gäste und für Menschen vor Ort. „Zweimal Gutes tun mit einem alten Rad, das ist die Idee hinter unserer Aktion“, betont Wehnhardt.

Zusätzlich gibt es für jeden, der ein Fahrrad spendet, einen 10 Euro Gutschein von Maurer’s Baikschopp. Damit verbindet sich persönlicher Nutzen mit sozialem Engagement und es entsteht eine Win Win Situation für alle Beteiligten.

Die Handballer aus Sydney freuen sich bereits auf ihren Besuch und auf den sportlichen Austausch in Kassel. Unterstützt wird die Mannschaft unter anderem von internationalen Partnern wie Adina Hotels, Mega Pari und Masita.

Wer ein funktionstüchtiges Fahrrad spenden möchte, kann es direkt bei Maurer’s Baikschopp abgeben. Jede Spende hilft, Kassel und Sydney auf sportliche und nachhaltige Weise miteinander zu verbinden.

Weitere Informationen unter: https://baikschopp.de/

© NHR