Mauer’s Bike Shop lädt ein: Dr. Dieter Vaupel liest „Die Deutschland-Rundfahrt – Geschichte eines Radrennens“

Mauer’s Bike Shop in Kassel wird am Freitag, dem 22. August, um 19 Uhr zur Bühne für eine besondere Veranstaltung: Der renommierte Historiker und Radsportexperte Dr. Dieter Vaupel wird in den Räumen des Leipziger Straße 192 zu Gast sein. Er präsentiert sein aktuelles Werk „Die Deutschland‑Rundfahrt – Geschichte eines Radrennens von 1911 bis 1950“ – eine erste umfassende Erzählung über die Entwicklung der Etappenrundfahrt in Deutschland von ihren Anfängen bis in die Nachkriegszeit.

In seinem Buch zeichnet Dr. Vaupel die wechselvolle Geschichte des Rennens nach – von der Gründung 1911 über seine Blüte in der Weimarer Republik bis zu seiner Instrumentalisierung in der Zeit des Nationalsozialismus. Er beleuchtet dabei nicht nur vergessene Sporthelden, sondern verdeutlicht auch die enge Verzahnung von Sport, Politik und wirtschaftlichen Interessen . Dr. Vaupel ist kein reiner Chronist, sondern auch engagierter Zeitzeuge der Aufarbeitung – seit den 1980er Jahren arbeitet er intensiv an historischer Erinnerungskultur, mit Schwerpunkt auf NS-Aufarbeitung und politischer Bildung.

Mauer’s Bike Shop-Inhaber René Wehnhardt zeigt sich begeistert: „Diese Lesung ist eine wertvolle Ergänzung unseres Angebots. Wir möchten nicht nur Fahrradkultur leben, sondern auch die Geschichten, die Radfahren und Gesellschaft zusammenbringen, sichtbar machen.“ Mit dieser Veranstaltung gibt er seinem Shop eine kulturelle Tiefe, die weit über den Verkauf hinausgeht.

Link: https://dieter-vaupel.jimdofree.com/das-bin-ich/

