Tüfteln, Staunen, Mitmachen – MINT zum Anfassen an der Uni Kassel

Am Samstag, den 14. Juni 2024¹, öffnete die Universität Kassel von 10 bis 16 Uhr ihre Türen für den dritten MINT-Mach-Samstag am Standort Wilhelmshöher Allee. Unter dem Motto „MINT macht Spaß und ist spannend“ erlebten die Besucherinnen und Besucher einen Tag voller interaktiver Experimente, kreativer Workshops und technischer Entdeckungen. Veranstaltet vom MINT-Hub der Universität Kassel, zog die Veranstaltung zahlreiche Familien, Schülerinnen und Schüler sowie Technikinteressierte an.

Das Programm bot eine breite Palette an Mitmach-Aktionen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Besonders beliebt war der Stand des Fachbereichs Baumechanik/Baudynamik von Prof. Dr.-Ing. habil. Detlef Kuhl, der mit der Aktion „Sweet Engineering“ die Tragfähigkeit von Schokoladenbalken untersuchte.

Im Bereich Maschinenbau konnten die Besucherinnen und Besucher beim Team Racoon Rocket eine selbst konstruierte Wasserrakete bestaunen. Ziel ist es, einen neuen Höhenrekord zu erzielen – dafür braucht es Wissen über Aerodynamik, Strömungsmechanik sowie Dynamik und Mechanik. Träger des Projektes sind die Fachgebiete Strömungsmechanik (StM) und Technische Dynamik (TD) des Instituts für Mechanik.

Externe Partner wie Micromata, K+S und weitere bereicherten das Programm zusätzlich:

Die Hacker School bot Programmier-Workshops an, und Team Future Space mit Philipp Jäger und Felix Kreyer ermöglichte das Konstruieren von Schlüsselanhängern mit Tinkercad, die anschließend im 3D-Druck gefertigt wurden. Auch das Schülerforschungszentrum Nordhessen mit Philipp Imhof war mit zwei Ständen vor Ort. Draußen vor dem Eingang konnten sich die Kleinsten an Backpulver-Raketen erfreuen und gleichzeitig etwas über Raketenschub lernen, während im Saal der Fokus auf dem von Malte, Rafael und Jonas entwickelten Wassercomputer lag.

Ein Tag voller Begeisterung

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und trug dazu bei, das Interesse an MINT-Fächern zu fördern und zu zeigen, wie spannend und vielfältig diese Bereiche sein können. Besonders erfreulich war die rege Teilnahme von Kindern und Jugendlichen, die mit Begeisterung an den verschiedenen Stationen experimentierten und Neues lernten.

